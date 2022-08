"Ojalá te mueras, payaso de m...": los repudiables mensajes que le envían a Piñón Fijo

La vida de Fabián Alberto Gómez, alias Piñón Fijo, cambió de la noche a la mañana desde que publicó en las redes sociales un duro mensaje contra sus hijos, Jeremías y Sol. El artista infantil expuso días atrás que no puede ver a su nieta Luna, la hija de Sol, por las diferencias que mantiene con su familia, lo que originó un escándalo que parece no tener y por el cual tuvo que salir a disculparse el miércoles.

De hecho, sostuvo que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación de su nieta lo haría sin dudarlo en un audio que publicó en su cuenta de Instagram. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación", dijo.

Aquella publicación no solo le generó el gran repudio de sus herederos -los cuales lo acusaron de ejercer "maltratos" y, de hecho, Sol dijo haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso-, sino que además provocó que un gran número de internautas se manifestara en su contra. En ocasiones, con términos desagradables e incluso, deseándole la muerte luego de que trascendiera que padecería "cáncer" y que su salud se vio deteriorada durante la pandemia.

En las últimas horas y tomándoselo con cierto humor, Piñón compartió algunos de estos horrendos mensajes en sus redes sociales para exponer el maltrato que recibe a diario desde que estalló el escándalo. "Sos un hijo de puta. Si tenés cáncer, como dicen, ojalá te mueras de la forma más dolorosa que exista. Nunca más le voy a mencionar tu nombre a mis nietos. Que el cáncer te carcoma hasta que aúlles del dolor, payaso de mierda", le escribió una mujer, enojadísima.

Angustiado por esos insultos, el artista cordobés no solo publicó la captura de ese mensaje sino que, además, agregó sobre ella: "Incesantes muestras de cariño", dando a entender que ese no fue el único y repudiable ataque 2.0 que recibió en lo que va de la semana. Por otra parte, el conductor infantil compartió también las palabras de amor que recibe a diario de sus pequeños fans.

La primera, era de una joven llamada Stefi que le agradeció por haber alegrado sus días cuando era chica. "Cada canción tuya que escucho me hace volver a mi infancia. Fuiste el padre que nunca tuve, porque con tus canciones además de alegrarme me enseñaste. Marcaste mi camino musical e incluso después de tantos años seguís siendo el pilar de varios pequeños. Vuelvo a tener 5 años cuando me pongo a bailar con mi hijo tus canciones", le dijo.

Y cerró, visiblemente emocionada: "Siempre fuerte Piñoncito, que después de cada tormenta sale un arcoiris gigante y lleno de color. Te amamos, te mando un abrazo enorme, gracias por estar, gracias por ser y gracias por existir". "La infancia de mis dos hijos no hubiese sido la misma sin tu compañía... Por eso muchas gracias", decía un segundo mensaje que fue enviado por un papá llamado Dante.

El hombre destacó que "cada familia es un mundo" y rogó porque el payaso pueda disfrutar de sus nietos. "Ojalá se puedan sanar los vínculos con tus hijos. Un abrazo fuerte para Piñón y otro para Fabián", cerró. El tercero y último mensaje que recibió Piñón decía: "Agradecerte por los hermosos momentos que pasé en mi infancia y en mi adultez". Aquel seguidor le recordó que tuvo el "honor" de trabajar con él: "Fueron días inolvidables para mí. Ojalá todo esto llegue a buen puerto y sea únicamente una anécdota para el olvido y malos recuerdos nada más, así tenemos Piñón Fijo para rato y ese payaso pueda seguir alegrando miles de generaciones más".

El escándalo familiar entre Piñón y sus hijos provocó que el municipio mendocino de Maipú decidiera suspender una actuación que tenía prevista el payaso para este domingo. La misma se iba a dar en el marco del Día de la Niñez, fue suspendida por "inconvenientes ajenos a la organización del evento”, en lo que supuso ser la primera cancelación oficial de un espectáculo a cargo del personaje popularizado por Gómez desde que se hizo público el distanciamiento de sus hijos. “En reemplazo de Piñón Fijo sumaremos artistas locales”, detallaron sobre el show que se iba a desarrollar para toda la familia en el Parque Metropolitano.

Al respecto, Piñón sentenció: "Decirles que los entiendo, que voy a devolver hasta el último centavo del cachet abonado hasta la fecha. Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad, y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto y de la manera que lo vienen haciendo que me enorgullece”.