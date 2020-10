Okupas llega a Netflix a 20 años de su estreno, ahora con canciones de Él mató a un policía motorizado

Dos décadas después de su estreno, Okupas, producción innovadora en la historia audiovisual argentina, llegará a Netlflix. La serie creada por Bruno Stagnaro no sólo presentó un elenco impecable sino que también se ganó cientos de fans gracias a su interpretación de la cultura urbana argentina.

El mismo Stagnaro confirmó que la serie integrará el catálogo del servicio de streaming aunque aún no hay fecha de estreno. Y con un condimento especial: tendrá una nueva banda sonora a cargo de la banda El Mató a un Policía Motorizado.

Las nuevas canciones

"Okupas tiene un tema de derechos con las canciones de su banda sonora", explicó al respecto Santiago Barrionuevo, líder del grupo, a 221 Radio. "Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso; se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías. Ahora eso genera una traba y Stagnaro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras".

Así, la banda trabajará en reversionar espacios que estaban musicalizados con canciones de artistas como los Beatles o Jimi Hendrix, aunque el músico reconoció que "hay momentos en los que es irremplazable".

Sin embargo, Santiago aseguró que "a los fans de Okupas no les va a doler" y se declaró él mismo como fanático de la serie. "Que esté una canción nuestra ahí para mí es lo máximo. Para mí Okupas es la mejor serie argentina, no tiene fallas. Creó un género, que luego siguió con Tumberos, El Marginal y otras pero no fueron lo mismo", remarcó.

"Yo me puse contento porque lo podía contar. Al cumplirse los 20 años la idea era estrenar ya, pero por suerte Bruno nos dejó un margen de tiempo y va a salir en los próximos meses".

Con un elenco integrado, entre otros, por Rodrigo De la Serna, Diego Alonso, Ariel Staltari, Ana Celentano y Franco Tirri, Okupas, se centra en Ricardo (De La Serna), un joven de clase media y sus amigos, "Pollo" (Alonso ), Walter (Staltari) y "Chiqui (Tirri), que toman como hogar una casona arruinada. Mientras tanto, se sumergen en un universo de delincuencia, drogas y decadencia.