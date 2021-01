Oliva, Claudia, Ojeda y la verdadera disputa secreta que nada tiene que ver con las tarjetas de Diego

A lo largo de toda su carrera -y de su vida- Diego Maradona acumuló una fortuna que, al día de hoy, resulta difícil de cuantificar. Pero las arcas del "Diez" no siempre rebalsaron de dólares, como muchos argentinos pensaban. Si bien es cierto que de la mano de Matías Morla recuperó en los últimos años su capacidad de facturar, el ex futbolista se hizo cargo siempre no sólo de sus descendentes -incluso a pesar de su voluntad y obligado por la Justicia-. Quienes por estas horas intercambian venenosos dardos son sus ex mujeres y no sus hijos. La trama secreta de la disputa entre Claudia Villadañe, Verónica Ojeda y Rocío Oliva.

Luego de entrevistar a Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda, en Los Ángeles de la Mañana, la panelista Maite Peñoñori reveló que Rocío Oliva utilizó una extensión de la tarjeta de crédito de Diego Maradona después del fallecimiento del ídolo. "Esto lo confirmó el doctor (por Baudry). Descubrieron que hay una extensión de una tarjeta de crédito que tenía Rocío en su poder y ahora encontraron que hubo gastos hasta los días posteriores a la muerte de Maradona. Eran gastos muy altos", denunció la periodista Maite Peñoñori, quien entrevistó al letrado que interviene en la millonaria sucesión del "Diez".

Atenta a las críticas y luego de anunciar su deseo de convertirse en actriz, la actual panelista televisiva aprovechó el espacio del programa en el que trabaja para hacer su descargo. "Obviamente, en siete años de relación con Diego tuve muchas extensiones de tarjetas en Dubai, en Argentina y en todo el mundo. Yo sí tenía esas extensiones, lo que es mentira es que usé esas tarjetas después de su fallecimiento. Eso es un 'no' rotundo", esquivó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Consultada sobre las "pruebas" que los herederos del ex futbolista aseguran tener sobre los elevados gastos registrados, Oliva explicó: "Lo que sí pudo haber pasado es algo vinculado a los débitos automáticos en la tarjeta y se habrá debitado una. Pero como se pasa del 2020 al 2021, se corta ahí porque es un año nuevo. No es que fui a tarjetear. Por ejemplo: si compré un celular de acá a diciembre en doce cuotas, ese pago sí queda. De eso deben haber estado hablando, eso sí pudo haber pasado".

Rápida de reflejos, Verónica Ojeda se sumó a la polémica. "En el 2013 yo le devolví a Diego tres millones de dólares, a diferencia de Oliva que se quedó con todo"; fue el mensaje que le envió en vivo la mamá de Dieguito Fernando a Ángel De Brito, cuando en su programa entrevistaban a Mauricio D'Alessandro, abogado de Morla. "Yo devolví todo -reforzó Ojeda-. Diego y yo teníamos una cuenta en Dubai y cuando nos separamos le devolví todo. Le firmé todas las cuentas y en ese momento habían tres millones de dólares", detalló.

Oliva tampoco se quedó "en el molde". Como panelista de Polémica en el Bar, la ahora aspirante a actriz aprovecha todas las noches para responder las acusaciones que durante el día parte del clan Maradona vuelca en los medios -y en la Justicia-. "Ojeda no le devolvió nada. Era una cuenta que se movía. Ella firmó y le dejó la cuenta a Diego. No es que tenía tres millones de dólares y fue y se los dejó en la mano", denunció Rocío, al tiempo que reconoció que Maradona era "muy generoso" y ratificó que recibió ayuda económica incluso hasta el día de su muerte.

Atento a la polémica, D'Alessandro ratificó que las millonarias donaciones que Diego le hizo en vida a Rocío existieron y habló de la cuenta a la que hizo alusión Ojeda, el verdadero botín detrás de la puja que en su momento enfrentó no sólo a Ojeda y a Oliva, sino que además puso en guerra a Claudia Villafañe y ofició de puntapié para el inicio de la avanzada judicial que Maradona siguió contra la madre de sus dos hijas mayores contra "viento y marea".

"Esa fue la cuenta que generó una pelea con Claudia, porque Diego había revocado un poder de administración que tenía a favor de Claudia y se lo había otorgado a Ojeda", precisó el abogado. En efecto, el 21 de mayo del año 2014 el ahora extinto diario MUY publicó en exclusiva la decisión de Maradona de revocar el histórico poder que tenía su ex mujer y sumó además a sus dos hijas mayores: Dalma y Gianinna. Todo sucedió después de la famosa auditoría que el "Diez" realizó para determinar cuándo dinero había en sus arcas y cómo se había administrado.

"Diego contrató especialistas para que realicen un análisis de la empresa Maradona. Quiere una liquidación clara, con todos los bienes: activos y pasivos. Hay muchas dudas con respecto al manejo de dinero y la cifra que falta es exorbitante. Según Diego, estarían faltando diez millones de dólares", precisaron desde el entorno de Maradona al diario MUY en ese momento, cifra que luego se elevó a 20 millones, según declaró el propio Diego.

La bomba estalló con Dalma instalada junto a su padre en el exclusivo complejo Jumeirah, ubicado frente al Golfo Pérsico. "Está todo mal y decidió volverse", precisaron. La hija mayor de Maradona había viajado el 26 de marzo para conducir el reality futbolero The Victorius, del que Diego iba a participar como uno de los jurados y que jamás vio la luz. Gianinna, por su parte, viajó el 13 de abril de ese año para reunirse con su hermana y con su padre.

La revocación del poder de Claudia fue un cimbronazo que dinamitó el vínculo con Diego. Aunque con intermitentes acercamientos, en especial por su primer nieto, la relación jamás volvió a ser la misma. "Claudia trabaja, tiene su dinero y además hubo una división de bienes. No está detrás del pago de una tarjeta de crédito, ni nada de eso. La pelea no fue económica, fue simbólica", reconocen desde el entorno de la flamante ganadora de MasterChef Celebrity.

"Por fuera de que estar al lado de Diego implicaba un determinado nivel de vida, lo que se disputaron siempre no fue el dinero, sino 'el lugar'. Que Claudia haya sido la cara visible del velorio de Diego no es un detalle menor, fue su forma de demostrar: 'Acá estoy, yo fui su mujer'. Verónica se abocó a su hijo chiquito, pero tuvo sus cruces con Claudia. Es por eso que ella y las chicas en un primer momento celebraron la llegada de Rocío a la vida de Diego, hasta que Oliva entendió la dinámica y empezó a hacer su propio juego", revelan.

¿Qué juego? ¿Qué se disputaron? "El poder lo tenía quien 'manejara' el acceso a Diego, esa siempre fue la disputa. No tanto en términos comerciales, sino en términos afectivos. El mensaje que se filtró estos días en el que Claudia le espeta a Diego que se haya olvidado del cumpleaños de Dalma y en su lugar haya saludado a Jana es un poco demostrativo de lo que se vivía. Oliva acercó a Diego a sus otros hijos, pero también después los distanció. Jana no la puede ni ver. Diego Jr. tampoco", sentencian.