"Olor a culo": el like de Juanita Viale contra la "China" Suárez y su épico recule

Juana Viale fue tal vez una de las únicas famosas que se solidarizaron con Eugenia "la China" Suárez luego de que Wanda Nara la acusara públicamente de haberse acostado con su marido, Mauro Icardi. Lo hizo al comienzo del escándalo, cuando desde su programa sostuvo: "Yo soy fan de la 'China'. Hermosa mujer por demás, pero muy linda". El guiño fue interpretado por muchos como una complicidad. En efecto, Suárez mantuvo una breve aunque apasionada relación con Nacho Viale y, por un tiempito, Juanita y ella fueron cuñadas.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un incidente llamativo por de más. ¿Qué fue lo que sucedió? Mientras la periodista Pía Shaw hablaba de la relación entre la ex Casi Ángeles y el nieto de Mirtha Legrand, una seguidora del programa les escribió desde Twitter: "La 'China' dijo algo feo de Nacho sobre los olores. Ojalá encuentren el video". Y, como era de esperarse, otra seguidora sacó el archivo a la luz: "Sí, dijo que tiene olor a culo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hasta ahí, nada del otro mundo. Sin embargo, Juanita no tuvo mejor idea que darle like al comentario del presunto "olor a culo" de su hermano, algo que el conductor del ciclo tampoco le dejó pasar y mostró al aire las capturas del fallido corazoncito que le dedicó la actriz al mensaje.

Atenta a la repercusión, Juanita decidió cortar por lo sano y explicar que nunca tuvo la intención de "likear" el presunto mal olor de su hermano. "¿Viste cuando estás mirando las pelotudeces que dicen unos de otros, hasta que llegás a la máxima y en vez de apretar para hacer scroll se aprieta el corazón, o sea like? Bueno, eso. ¿Hay que aclarar todo? No se hagan eco de todas las pelotudeces. Amen".

El "like" de Juana llegó justo un día después de que su madre, Marcela Tinayre, recordara no sin tanto cariño cómo vivió los dos años en los que la ex Casi Ángeles estuvo en pareja con su hijo mayor. "Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre".

"Todos los días era una queja: ‘Porque Fulano me sacó, Sultano’. Un día le dije ‘flaca, estamos veranendo. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Así fue, pero después no la vi mucho más", cerró la hija de Mirtha.