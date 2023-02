Olor a culo, el límite de Lourdes Sánchez: qué dijo de los chats y la reacción del Chato

Hace menos de un mes, Pablo “El Chato” Prada le propuso casamiento a Lourdes Sánchez de una manera romántica y pública. Tras decir que sí, lo que la bailarina no sabía, era el incómodo momento que se les venía. Unos días después de esto, se viralizaron presuntos chats entre Fede Bal y diversas famosas. Entre ellas aparecía la correntina, quien aclaró que son falsos, pero que de todas formas su pareja le viene insistiendo para abrir la relación.

Entre las "presuntas conversaciones" que comenzaron a circular se destacó la que mantuvo con Lourdes por un llamativo detalle. Y es que, por fuera de la presunta organización de un encuentro furtivo, lo que más llamó la atención de quienes accedieron a la captura fue el presunto fetiche del actor por el "olor a culo" de la bailarina, quien supo ser su partenaire en el Bailando.

Desde el piso de LAM, Lourdes reconoció: "Cuando me hablaron de los chats de Fede Bal empecé a temblar. Cuando los vimos, le dije al Chato: 'Esto no es mio. Son falsos'”.

Por su parte, la bailarina afirmó que lo que más le molestó es que en los supuestos chats el actor le dijera algo sobre su “olor a cul..”. “Eso fue lo que más me molestó, porque yo huelo rico hasta transpirada. Soy super cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal”.

No obstante a esto, Lorudes reveló cuál fue la reacción del padre de su hijo al ver las capturas y explicó que el productor recibió mensajes muy agresivos: “La pase mal, sobre todo por Pablo. Él recibió mensajes horribles. De todo. Igual el siempre me dice que no le pasa nada con esto que está acostumbrado”.

En otra línea, la artista fue consultada acerca de la posibilidad de abrir la pareja, a lo que reconoció que es un tema que ya se planteó puertas adentro: “Pablito quiere, pero yo no quiero porque yo soy celosa y él no lo es. En el caso de aceptar le puse condiciones. Cero amigos y cero gente conocida. Lo hemos hablado. Con solo hablarlo el tema me calienta. Hasta ahí llego, de ahí a concretarlo, no”.

Si bien no cerró la puerta del todo, la bailarina reconoció que por el momento no se siente ni cómoda, ni preparada con la idea. “¿Quiere trio?”, le consultó Ángel De Brito sin entender bien cómo funcionan las parejas abiertas, a lo que Lourdes le respondió: “No, quiere que yo lo haga también. Pero yo no quiero porque soy celosa”.

Por otro lado, admitió que en los momentos de mayor calentura entre la pareja, han hablado del tema, y que fuera de aceptar o no, es algo que les suma en la fantasía: “En un momento de calentura, hermosa hablado un montón de cosas. Solo hablarlo me calienta, hasta ahí llego. De ahí a concretarlo.. pero en el momento nos suma”.

