Olor a pollo y mala onda: el desplante de Ricky Montaner a Stefi Roitman en el back de "La Voz"

Aunque son pareja y en breve pasarán por el altar, Stefi Roitman y Ricky Montaner protagonizaron un tenso momento en el "back", ciclo satélite que busca mostrar el detrás de escena del exitoso reality de Telefe, "La Voz". ¿Qué fue lo que sucedió? El objetivo de la modelo y movilera era mostrar el camarín de los couches.

Con su novio al lado, Stefi procedió a proponerle el desafío, algo que no tentó demasiado a Ricky, quien no ocultó su cara de malestar. De hecho, durante el diálogo en el que el hijo del cantante se jactaba de tener "al mejor equipo del programa", quien ayudó a ponerle onda al momento fue Lali Espósito, que escuchaba atenta lo que sucedía detrás de la puerta de su propio camarín.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"¡No es verdad que son el equipo ganador de La Voz! Chau, chau querida; chau", bromeó la ex Casi Ángeles y procedió a cerrar la puerta para seguir maquillándose para las grabaciones. Tras las risas, Stefi volvió a insistirle a Ricky para que mostrara la intimidad de su camarín: "El mío, ¿qué tiene de divertido? No hay nada en mi camarín".

Tras la insistencia, Ricky accedió y abrió las puertas de su ordenado camarín; pero sin querer mostrar demasiado. "Hay olor a pollo. Acá se almorzó pollito con limón, ¿puede ser?", intentó ponerle onda la movilera. "No, no", respondió muy seco el músico.

"Quiero seguir espiando y me gustaría como que fueras el promotor, para que yo no la ligue. Porque a mí siempre me retan y me regañan, como dicen ustedes", le pidió Stefi a Ricky. Quien salvó las papas fue Ricardo Montanter, quien le mostró mucha más simpatía a la movilera y no dudó en abrirle las puertas de su camarín.