¿Olvidó a Lizy? Quién es Fabu Pop, la actriz trans paraguaya que conquistó a Leo Alturria

Tan solo 24 horas después de que diera su opinión sobre la relación que mantiene Lizy Tagliani con el mendocino Sebastián Nebot y que acusara a la conductora de ponerse de novia muy rápido para su gusto, Leo Alturria hizo oficial que volvió a apostar al amor. ¿Quién es la afortunada? ​el portero de edificio y rugbier amateur comenzó una relación con Fabu Pop, su nombre real es Fabiana, una figura trans de la farándula paraguaya.

La noticia fue dada a conocer por Luli Fernández por la pantalla de canal Trece, quien dio detalles del romance que mantiene el mediático con con la actriz y cantante paraguaya, que por estos días se encuentra en la Argentina realizando un trámite personal. “Se hace llamar Fabu Pop, su nombre es Fabiana. Ella es hermosa. Es una estrella en Paraguay y es la protagonista de varios espectáculos teatrales", contó la panelista.

Además, reveló que Fabiana está en Argentina "porque está haciendo unos trámites en la Embajada de Tailandia porque es la primera persona trans de Paraguay que va a ir a competir en un concurso de belleza representando a su país”. “Leo le mandaba muchos fueguitos y le reaccionaba mucho a las historias de Instagram. Ella no le daba mucha bola, pero como sabía que venía a Buenos Aires ella le puso un ‘corazoncito’", explicó.

De acuerdo con Luli, Alturria, ni lento ni perezoso, la invitó a salir y fueron a cenar. “Ella me lo definió como una ‘persona mágica’”, sumó. En sus redes sociales, Fabiana se define como cantante y actriz, además destaca ser Miss International Queen Paraguay 2022. También compartió distintos videos de la romántica cena con Alturria, que terminó con él tocando el piano y sumó una foto junto al cordobés, acompañada con distintos emojis de corazón.

Alturria había vuelto a aparecer en escena el día de ayer y fue lapidario al opinar sobre la nueva relación de la conductora con Nebot. "Nunca le hice un planteo. Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, dijo.

Las cosas no habían terminado bien entre la conductora y Alturria. Días después de anunciar su separación, el mediático instaló la versión de que Lizy lo había traicionado. Todo se complicó aún más cuando trascendió que el empleado contable comenzó una relación con Antonella, de 30 años, oriunda de Luján y que trabaja en una farmacia.

Esa noticia le cayó feo a Lizy, quien al enterarse de la nueva aventura amorosa de su ex, se quebró durante una entrevista y decidió abandonarla. Tras huir del cronista de América, Lizy eligió hacer público un mensaje de audio, en el que afirmó: “Me cayó como una patada, como una puñalada en el medio del corazón, porque yo lo amo profundamente a Leo. Lo amo con toda el alma, yo me siento parte de su familia y amo a su familia”.

En este contexto, el mediático dialogó con canal Trece y se aventuró a vaticinar que la relación entre Lizy y Nebot no llegará a buen puerto. "No sé cómo va a ser con la convivencia, porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá (Buenos Aires) y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia. Yo siempre la extraño. Fueron dos años de noviazgo. La pasamos re bien. Uno no se olvida de una persona así nomás", sostuvo.

Finalmente, remarcó que no se arrepiente de haberse separado de la conductora. "Era una relación que no iba a avanzar", sentenció. Lizy y Nebot se conocen desde 2016 y el 18 de abril. De hecho, la semana pasada, la conductora estuvo acompañada por su nuevo novio mendocino en los premios Martin Fierro y hasta se animó a hablar sobre casamiento. "Es real que tengo ganas de casarme", avisó.