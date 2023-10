Onanismo, espejos y la voz de Bono: Cirio y los fetiches sexuales que tenía con Insaurralde

En el marco del escándalo que se conoció como Marbella-Gate, y que involucró a Martín Insaurralde y Sofía Clerici en un lujoso viaje en yate por Europa, una entrevista que le hicieron hace algunos años a la ex pareja del ex jefe de Gabinete bonaerense y madre de su hija Chloe, Jésica Cirio, volvió a salir a la luz. Es que dentro de estas declaraciones que le brindó a la revista Hombre, la mujer contó detalles íntimos sobre la sexualidad que mantenía con él y hasta reveló la fantasía más importante de su ex marido.

La relación entre Cirio y el ex intendente de Lomas de Zamora comenzó en 2014 y desde aquel momento se transformó en una de las parejas más famosas del país. En aquellos años, la mujer era una de las personalidades más famosas del espectáculo, e Insaurralde venía de encabezar la boleta del peronismo bonaerense en 2013. Sin embargo, el desenlace del amor se dio el año pasado, cuando la conductora de La Peña de Morfi se fue de la casa en la que convivían a su departamento de soltera en Palermo.

En este contexto es que la entrevista que le hizo Hombre a Jésica volvió a cobrar importancia. "Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa, no me canso de recibir mimos", fue una de las definiciones que brindó la empresaria en aquel momento.

Aunque eso no se quedó ahí. También dio detalles respecto a lo que le gustaba a ella y a él a la hora de la intimidad. "Me gusta cambiar todo el tiempo porque las rutinas me parecen aburridas", confesó Cirio. "Y aunque la mayoría de las veces se da en la cama, me gusta probar en lugares raros", agregó, abriendo un abanico infinito de posibilidades de posibles espacios donde concretar sus relaciones sexuales.

Si bien con esas declaraciones ya se podía entender y conocer mucho respecto a la intimidad de la pareja, Cirio fue más allá y dio precisiones sobre los estímulos que disfrutaba cada uno de ellos. "Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve", aseguró la modelo. Una idea que se puede concretar en la mayoría de los hoteles alojamientos, donde la práctica de colocar esos vidrios reflectores es de lo más habitual.

"Las películas porno no me agradan", confirmó Jésica en la entrevista. Si bien no era obvia la opinión de la vedette, sí se hacía evidente si se contrastaba con el detalle de que disfruta de los espejos. Una cosa es el placer que le podía provocar verse a ella misma y a su pareja, y otra muy distinta la que le podría generar ver a terceros en una pantalla de televisión. "Me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas", explicó.

El detalle más curioso de todas las revelaciones vendría después de eso, cuando Cirio contó qué era lo que prefería Insaurralde cuando estaba con ella en la cama. Se trata de ni más ni menos que la banda sonora que pedía el ex funcionario en ese momento: "U2 sonando de fondo".

Evidentemente, la voz de Paul David Hewson, el cantante irlandés más conocido como Bono, desencadenaba aspectos no conocidos del ex intendente. Al menos así lo reveló Cirio en la entrevista, donde contó este tipo de detalles que, en el contexto del escándalo donde la acusan a ella y a él de enriquecimiento ilícito, recobran importancia.