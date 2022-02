“¡Ooops! Lo hicimos otra vez": Luisana Lopilato confirmó que espera su cuarto hijo con Bublé

Quizás motivada por los fuertes rumores que surgieron a partir del nuevo sencillo de Michael Bublé, “I’ll never not love you”, Luisana Lopilato finalmente confirmó a través de las redes sociales que está embarazada de su cuarto hijo. “Ooops! Lo hicimos otra vez … bebit@ en camino”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a dos postales posando en la nieve y rodeada por toda su familia.

En la primera foto se lo puede ver al cantante canadiense sujetando la panza de Luisana, mientras que en la segunda imagen aparecen los tres hijos de ambos, Noah, Elías y Vida, besando la incipiente panza de la actriz. El propio Bublé también le contó a sus seguidores las buenas noticias, pero lo hizo al aire del show radial On Air With Ryan Seacrest . “Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos agradecidos de estar esperando”, reveló.

Más tarde, compartió la publicación de su esposa en su cuenta de Instagram. Los rumores sobre un nuevo embarazo de Luisana se habían instalado con fuerza a partir de la presentación del nuevo video musical de Bublé, en el que se los ve a ambos recrear películas tales como “Titanic” y “Diario de una pasión”, films románticos e icónicos del cine . El mismo termina con una escena en un supermercado, junto a sus tres hijos.

Ese mismo supermercado fue usado en “Haven’t Met You Yet”, el primer tema que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato y en el que ella fue protagonista del clip. En esta oportunidad, sin embargo, a la reconocida actriz se la pudo ver con una pancita de embarazada que generó dudas y un gran debate en las redes sociales. "Se dijo que es solo parte del video...Se dijo que es la secuela de “Haven’t Met You Yet”. Pero, ¿qué es?”, dijo Luisana ante los rumores de embarazo.

De hecho, ante sus más de 6 millones de seguidores ya había anunciado el lanzamiento del nuevo tema musical de su marido como un acontecimiento muy especial para la familia Lopilato-Bublé. "Martes 22/2/2022 se estrena ´I’ll never not love you´ ¿están listos para ver este video? No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mí sin dudas es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, ¡cuánto lo admiro! Gracias mi amor por confiar en mi siempre, por ser mi mejor amigo, por sacar mi mejor versión", había escrito el lunes.

Y agregó: "Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento. Falta poquito y ya van a poder ver nuestro video, un resumen de nuestros 14 años juntos ¿A ver si adivinan a qué películas de amor le hicimos homenaje ? ¡Los leo!”.

Lo cierto es que en diciembre del año pasado, el canadiense contó que su esposa le propuso agrandar la familia: “Ella recientemente me dijo: ‘Mike, tal vez tengamos uno más’. Y dije: ‘Lu, no sé cómo me siento al respecto... Tres es bueno, ¿sabés?’. Mi esposa se rió y le pregunté: ‘¿Qué es gracioso?’. Y ella dijo: ‘Creo que es lindo que creas que tenés una opción’”.Tan solo dos meses después, la pareja anunció la llegada de su cuarto hijo. ¡Felicidades!