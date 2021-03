Operaron al periodista Daniel Arcucci: le colocaron tres stents

Desde su cuenta de Instagram y con una enorme sonrisa, Daniel Arcucci dio a conocer que fue sometido a una angioplastia y le colocaron tres stents, después de que le descubrieran que tenía tres arterias tapadas y tras presentar diversos síntomas de fallas cardíacas.

“Ni 5' había pedaleado y la sensación estaba ahí. Lo que antes de empezar le había contado a la doctora, en palabras. Después de años de cumplir con el imprescindible ritual, el chequeo médico de comienzo de temporada, había pedido hacerlo por primera vez en la detestable bicicleta fija en lugar de la cinta, para cuidar la rodilla en recuperación. Y, sí, la doctora veía en la pantalla lo que yo le había contado: presión en el pecho, cierto ahogo, peso en los brazos”, escribió el panelista de ESPN, que es runner desde hace muchos años.

En el posteo, el periodista continúa: “Un par de minutos más aguanté el ejercicio. Enseguida estaba allí otra doctora y el querido doctor Filipuzzi, cardiólogo. Ya llevaba un tiempo advirtiendome él sobre los síntomas. ‘Hay que hacer algo más, Daniel´, me dijo. El valor de no tomar como rutinario lo esencial. El Apto Médico, para correr o para lo que sea, no es una firma en un papel”.

En su largo relato, Arcucci contó que el médico le dijo: “Vamos a saltear la Cámara Gamma; derecho al cateterismo; si está todo bien, mejor; si no, actuamos...". Por supuesto, con bastante miedo, Daniel se sometió al procedimiento: “El doctor me me preguntó, después de saludarme, qué música quería escuchar. Camisolín no hubo: entré a la sala (nunca llamada "de cirugía") vestido como había llegado, con remera y joggineta. Cerré los ojos porque quise, si no hubiera visto en simultáneo el video clip de Hernán Cattaneo y mi corazón por dentro”.

Y finaliza: “Con la misma natural serenidad me dijo: ‘Tenés tres obstrucciones severas, Dani. Las vamos a arreglar´. Y eso hizo. Lo único que me dolió fue el brazo, apenas. Del codo para arriba no sentí que nada anduviera corriendo dentro mío. No sé cuánto estuve allí, acostado y bien tratado. No me pareció mucho, pero parece que fue bastante. Ahora soy el Señor de los Stent. El service de los 57... mil km estaba hecho”.