Operaron de urgencia a Joaquín Sabina por un derrame cerebral tras el accidente que sufrió ayer en show

Tras la dura caída que sufrió ayer mientras ofrecía un concierto en Madrid, el músico español Joaquín Sabina fue operado esta mañana en España por un derrame cerebral provocado tras un fuerte golpe en la cabeza. El vocero del popular cantautor aseguró que el estado “no era grave”, y que permanecerá 48 horas en observación.

Sabina fue sometido a una operación debido a un “hematoma intracraneal” y un derrame cerebral, según detallaron medios españoles. La cirugía se llevó a cabo 12 horas después de que el músico se cayera del escenario durante un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wiznik Center, en la ciudad de Madrid, justo el día en que celebraba sus 71 años.

Entre los golpes, Sabina se lastimó el brazo y tuvo un impacto en la cabeza. Si bien su vocero aseguró a la agencia EFE que el cuadro no era grave, deberá permanecer en observación las próximas 48 horas. Fue por un “pequeño coágulo”, detalló el asesor del popular músico español, muy querido en la Argentina.

Tras la caída, Sabina y Serrat suspendieron el concierto. El músico fue trasladado a una sala de atención médica en camilla y luego de unos minutos reapareció sobre el escenario en silla de ruedas, llevado justamente por su amigo catalán, con quien se encuentra de gira desde hace más de un año. Allí se despidió del público y aclaró en broma: “Estas cosas me pasan sólo en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”.

LA SALUD DE SABINA

El chiste no es casual: en Madrid - y precisamente en el Wiznick Center - Sabina sufrió dos problemas de salud durante sus conciertos en 2014, cuando a pocas canciones del final suspendió el concierto y se retiró. En ese momento se habló de una descompostura. Años más tarde, durante la gira de su último disco, “Lo niego todo”, sufrió una disnonía aguda que lo dejó mudo y se fue del escenario a los pocos minutos de comenzar la presentación.

Lo cierto es que la operación por un derrame cerebral causó una especial preocupación entre sus fanáticos, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de 2001, cuando sufrió un accidente isquémico cerebral leve (ictus) del que se recuperó tras permanecer encerrado un largo tiempo.

Ese episodio, de hecho, lo acompañó hasta en sus canciones. En “Lágrimas de mármol”, una canción incluida en Lo niego todo, Sabina dice: “cuando el ictus lanzó su globo sonda”. En “Dímelo en la calle”, el álbum que lanzó tras sufrir el ictus, el músico tenía una premisa: “Lo peor ya ha pasado”. En una de sus letras, asegura: “Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo”.