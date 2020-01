Operativo blanqueo en marcha: la historia secreta detrás de la foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Pasaron ya quince años desde que Brad Pitt y Jennifer Aniston firmaron los papeles de divorcio. Tras la ruptura con Angelina Jolie, el actor volvió a encontrarse con su ex mujer y, desde entonces, la especulación sobre una eventual reconciliación crece día a día. La historia secreta detrás de las orquestadas apariciones públicas con las que, de acuerdo a una de las mejores amigas de la ex Friends, anunciarán en breve que están en pareja.

La semana pasada, ambos coincidieron en la gala de los premios SAG. Después de confirmaron que pasaron las Fiestas juntos -y que incluso Pitt se quedó a dormir en la mansión de su ex mujer tras los festejos-, todos los ojos estaban puestos en un eventual cruce en la alfombra roja. Para deleite de los fotógrafos, no sólo posaron juntos y se mostraron mimosos, sino que además recibieron de antemano la información del momento y el lugar en el que tendrían la oportunidad de sacar las imágenes.

"Fue todo idea del equipo de comunicación de Jen y Brad accedió. Minutos antes, los fotógrafos recibieron la información para que pudieran sacar las mejores imágenes", reconoció a la prensa estadounidense una amiga de Aniston, que prefirió mantener el anonimato. "Jen perdonó a Brad y están en otro momento de sus vidas. Reconectaron desde un lugar muy saludable. Para él fue importante porque encontró en ella la contención necesaria para poder sobrellevar la relación tóxica que mantuvo con Angelina".

De acuerdo a la fuente, la pareja quería "mandarle al mundo un mensaje claro". "Se aman profundamente y esta nueva conexión que comparten se fortalece minuto a minuto. Quieren que el mundo sepa cómo se sienten el uno por el otro", anticipan. En efecto, Pitt también tomó la iniciativa de incluir un mensaje directo a Aniston en el discurso con el que agradeció el premio que acababa de recibir.

Leé también | El cínico plan de Angelina Jolie para manchar la imagen de Jennifer Aniston

"Fue un papel difícil. Un tipo que se droga, que se quita la camisa y no se lleva bien con su esposa. Fue un gran tema", aseguró el actor. Mientras tanto, las cámaras enfocaron a Aniston, quien entendió el guiño y no ocultó su risa. Minutos más tarde, cuando fue Jennifer la que recibió su estatuilla, también se pudo ver por televisión el festejo de Pitt, quien pronunció: "Oh, wow".

Según la prensa estadounidense, el siguiente paso del "operativo blanqueo" será la fiesta que organiza todos los años la revista Vanity Fair para los Oscars. "Van a ir juntos y también lo harán a las fiestas que se organizan después de la ceremonia. Se muestran juntos y pasan tiempo con todos sus amigos. Están en su mejor momento".

Leé también | Jennifer Aniston y la tajante reacción cuando se enteró del divorcio de Brad y Angelina Jolie

"Jen está atenta a todo lo que se publica sobre ellos y lo que dicen en las redes sociales. Con Brad se ríen de todo lo que generan, no pueden entender cómo la gente sigue adorando la química que tienen. La realidad es que nadie puede recordar la última vez que se los vio tan relajados y bien juntos".

Jennifer Aniston, Brad Pitt y la cronología de una relación signada por Angelina Jolie

Blanquearon su relación en el año 1998, después de cuatro meses de rumores.

Se casaron dos años después en una ceremonia íntima que tuvo lugar en Malibú.

Firmaron los papeles de divorcio en el año 2005.

Ambos aseguraron que no hubo terceros en discordia.

Sin embargo, mucho se especuló con que la relación con Angelina Jolie comenzó ese mismo año, durante el rodaje del film Señor y señora Smith.

comenzó ese mismo año, durante el rodaje del film Señor y señora Smith. Meses después de blanquear la relación, Pitt adoptó a los dos hijos de Angelina : Maddox y Zahara .

adoptó a los dos hijos de : y . En mayo del 2006 la pareja recibió a su primera hija biológica, Shiloh (hoy John ).

(hoy ). Ese mismo año, adoptaron a Pax.