Operativo consuelo: en medio del escándalo, Pampita y Vicuña volvieron a mostrarse unidos

Al escándalo que se desató entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez se van sumando actores secundarios, aunque algunos más importantes que otros. Resulta que en medio de este conflicto amoroso, que incluye traición, infidelidad y un intercambio de mensajes hot entre la actriz y el delantero, Carolina "Pampita" Ardohain decidió demorar su regreso a la pantalla chica.

Y es que si bien la modelo forma parte del jurado de La Academia de ShowMatch, este martes tenía pactada su vuelta a Pampita Online, ciclo que conduce por la pantalla de KZO de lunes a viernes, y eligió postergarla debido al conflicto mediático que no solo involucra a "La China" Suárez, sino a su ex pareja y padre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio: Benjamín Vicuña.

De hecho, en el programa Los Ángeles a la mañana revelaron que la mamá de Ana García Moritán estuvo al teléfono "consolando" a Vicuña durante un largo período de tiempo debido a que el actor chileno se encuentra "devastado" por la conducta de la La China Suárez, de quien se separó meses atrás en medio de todo tipo de versiones, incluidas las que afirmaban que la ruptura estuvo marcada por la infidelidad de ambos.

En el ciclo que conduce Ángel de Brito señalaron que Pampita eligió estirar su regreso a Pampita Online por "respeto" y, en su lugar, la señal pondrá un compilado. "Llama la atención el silencio de Pampita, que puede opinar, y mucho, sobre este tema", sostuvo el conductor de LAM, a lo que Pía Shaw le respondió: "Pampita volvía hoy, tenía programas grabados y hoy iba a volver con todo el equipo. Pero anoche se le avisó a todos los integrantes que no iba a haber grabación".

De acuerdo con la panelista, desde KZO optaron por cubrir el espacio de la morocha con un "compilado" de sus programas hasta su regreso y aclaró: "No explicaron el motivo. Recién el día jueves va a volver a su programa". Cabe recordar que el sábado fue un día clave: el mismo día que se desató el escándalo entre La China, Wanda e Icardi, Vicuña y Pampita se juntaron para celebrar el cumpleaños número siete del más pequeño de los varones que tienen juntos.

Allí, aprovecharon para ponerse al corriente y, por qué no, desahogarse el uno con el otro. “Mi pequeño rey de mundos paralelos. Pisa fuerte, que en tu nombre la risa vuela más allá de tu reino. Eres amor que crece como enredadera en mi jardín. Eres la victoria de la vida, eres un señor generoso y creativo, eres loco y bueno”, le dedicó Vicuña a Benicio en su cuenta de Instagram.

Mientras que Pampita aprovechó la oportunidad para compartir un álbum de fotos del festejo de su hijo: “Cumpleaños Beni, gordito rico”, indicó la modelo y publicó varias imágenes del nene entre sus brazos y otras dónde está soplando las velitas de una torta con la imagen de la serie Cobra Kai. Fue el cumpleaños del hijo de ambos el que acercó a la morocha y al actor chileno. De hecho, al día siguiente estuvieron hablando largo y tendido por teléfono.

¿La razón? Mientras que Benicio soplaba las velas, las redes sociales se revolucionaban tras la confirmación de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi debido a que la botinera le había encontrado los mensajes que el futbolísta intercambió con La China Suárez. Sin ir más lejos, esta tarde en LAM confirmaron que la ex Casi Ángeles le envió algunas postales con muy poca ropa al delantero, lo que enfureció a la mayor de las hermanas Nara.

Fue Yanina Latorre la que confirmó el llamado que le hizo Vicuña a la mamá de sus tres hijos para desahogarse. "El domingo, Pampita y Benjamín hablaron mucho por teléfono y a mi me dicen que ella lo contuvo un montón porque él estaba muy mal", confirmó la panelista. Cabe destacar que Jorge Rial dio a conocer este lunes que el chileno tuvo un rol protagónico en este escándalo que tiene en vilo a todo el país.

Según el conductor de Argenzuela (Radio 10), fue Benjamín Vicuña, a través de un tercero, quien le avisó a Wanda sobre el coqueteo que estaba manteniendo su marido con su ex mujer. "Le contó que se cruzaron, no físicamente, pero que se había armado un cortocircuito entre La China y Mauro. Le mandó a avisar a Wanda por alguien en común y cuando encontró las pruebas, Wanda llamó personalmente a este personaje", detalló.

Y concluyó: " A mi me cuentan que cuando descubre esos mensajes, Wanda llama a Vicuña. Ella quería saber si era cierto, si La China tenía ese modus operandi y Vicuña no sólo lo confirmó, sino que usó una palabra muy dura. Le dijo: ´Es muy puta´. Lo que no sé si esa pelea que todos tenemos de celos existió o si, en realidad, alguien le avisó a Wanda y ese alguien fue Vicuña por intermedio de un tercero".