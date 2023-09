Operativo "lavado" a base de desgracias: Marley, Telefe y sus homenajes a Silvina y Romina Yan

Meses atrás, Marley, cuyo nombre verdadero es Alejandro Wiebe, fue denunciado por un hombre en la ciudad de Oberá, en Misiones, por presunto abuso sexual infantil. La presentación fue hecha ante la Unidad Regional II de Oberá. En ese momento, el conductor se encontraba grabando los episodios de Expedición Robinson en la selva colombiana y tuvo que "desaparecer" durante meses mientras que su nombre era cuestionado en el anonimato mundo de las redes sociales y resonaba con fuerza en la Justicia. Se trataba del reality más prometedor de este 2023 para Telefe, pero con el recuerdo todavía fresco de lo que pasó con Jey Mammon, la señal optó por "freezarlo" junto a su conductor.

La intención del canal de la "familia" estuvo clara como el agua: desligarse de los casos de abusos que estallaron a partir de la detención del ex ganador de Gran Hermano 2001, Marcelo Corazza, en el marco de la causa por corrupción de menores. Recordemos que el productor fue acusado por abusar al menos a un menor de edad. Además, esto se determinó a raíz de las pericias realizadas en los dos celulares que tenía en su poder.

Otro estigma que le quedó clavado a la señal fue el escándalo que tuvo como protagonista a Jey Mammon y que le valió su desvinculación de La Peña de Morfi. El conductor fue denunciado por presunto abuso sexual por Lucas Benvenuto en 2020, cuando él tenía 14 años de edad. De hecho, el 9 de febrero del 2021, Jey fue sobreseído, por la aplicación de la prescripción, en la causa N° 53.975/2020. A partir de ahí, se originó un intenso ida y vuelta entre los protagonistas.

Y cuando la tranquilidad parecía volver a reinar por los pasillos del canal, un nuevo escándalo tocó a sus puertas: Marley fue denunciado por un hombre en la ciudad de Oberá. Sergio Ramírez, el abogado del denunciante que se mantiene en el anonimato, había confirmado que la causa iba a ser anexada a la investigación llevada a cabo contra Corazza, que ahora está detenido en el Penal de Ezeiza.

A partir de ahí, el primer intento por no vincular a Marley con Telefe en medio de este contexto fue con la entrega del Martín Fierro, donde la conducción pasó, de un día para el otro, a manos de Santiago del Moro. Según había trascendido meses atrás, Expedición Robinson no se iba a emitir hasta que la Justicia se expida sobre la causa federal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.

Pero esto podría cambiar si la señal logra volver a instalar en pantalla al papá de Mirko. ¿Cómo? El operativo arrancó el sábado 2 de septiembre. La señal se aprovechó del triste fallecimiento de Silvina Luna para poner al aire una suerte de homenaje a la ex Gran Hermano que supo participar de varios de los ciclos que se emitieron por el canal de la familia. ¿Quién fue el conductor? Sí, Alejandro Wiebe, quien reapareció luego de una prolongada y extensa ausencia.

Recordemos que oficialmente Telefe nunca explicó por qué decidió poner en el congelador al conductor desde un principio, aunque se caía de maduro ya que se dio casi inmediato con la viralización de la denuncia en su contra. De esta manera, Marley se volvió a poner en frente de su programa Marley presenta, el cual comenzó a emitirse en 2017 con un especial para el Papa Francisco y había finalizado a finales de 2020 con un homenaje a Carlos Calvo.

Sobre Silvina, dijo: "Buenas Noches, que difícil y que lindas al mismo tiempo es ver estas imágenes. Una Silvina Luna hermosa en todo su paso por Telefe. Ella es parte de nuestra historia, se fue de una manera trágica, pero queremos recordarla de una manera linda, como era ella. Una luchadora, una mujer muy divertida y querida por todos, recordada como se lo merece, con toda su luz! Silvina Luna, una luchadora de la vida".

A lo largo del programa, Marley hizo un repaso de la carrera de Luna, sumado a fotos de su infancia y de sus seres queridos. También habló Solita Silveyra -la presentadora de Gran Hermano en 2001- y la recordó con mucho amor. "Es muy difícil, no quiera venir. Estoy acá recordando ese Gran Hermano, en donde ella era la luz de la casa", dijo la ex jurado del Bailando, aunque detrás de cámaras se mostró fastidiosa ya que fue la única de GH -además del locutor- que se hizo presente.

En materia de rating, el especial de Silvina Luna midió 8.3 puntos de rating, siendo lo más visto del día, y si bien las amigas de las modelos no estuvieron presentes, sí le enviaron un mensaje a la producción para que lo pusieran al aire. “Gracias de parte de todas nosotras por este homenaje a Sil. Lamentamos no poder estar, entienden que es demasiado pronto”, escribió “Vito”, una de las amigas de Luna, al comienzo del mensaje que le envió a Marley por WhatsApp.

Y sumó: "En este momento no hay palabras lindas que decir, ya que nuestra amiga aún no descansa en paz. La perdimos de una manera absurda e injusta, en manos de este personaje siniestro. Pedimos que no se olviden de Sil y que juntos entre todos sigamos pidiendo justicia hasta que el responsable esté preso”. Lo cierto es que mientras el "homenaje" de Telefe transcurría, Marley era el blanco de las furiosas críticas de los internautas.

Entre los categóricos mensajes que recibió en las redes, se destacaron entre de cientos de miles de mensajes similares: "Ahora ponen a Marley con el homenaje de Silvina Luna para limpiar su imagen, en fin la hipocresía de la TV Argentina...."; "Telefe caranchea la muerte de Silvina Luna para hacer volver al violín de Marley. Increíble" y "Me parece un intento de lavado de imagen y lucro con una persona recién fallecida".

Este sábado, 9 de septiembre, es decir, una semana después del homenaje a Luna, Telefe hará oídos sordos y continuará su operativo "lavado de imagen" utilizando otra de las desgracias que marcaron a fuego el espectáculo argentino: el fallecimiento de Romina Yan, quien a los 36 años falleció tras desplomarse en la salida del gimnasio al que concurría en la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez.

En ese entonces un amigo la llevó hasta el Hospital Central de San Isidro, en donde intentaron reanimarla por cincuenta minutos, pero la maniobra no logró tener éxito y se determinó que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Esto sucedió un 28 de septiembre y lo llamativo es que Telefe le hará un programa homenaje casi 20 días antes del aniversario de su muerte. El especial de Marley Presenta se llamará: Romina Yan, luz eterna.

Como respuesta a esto, desde la señal aclaran que el envío será en honor a su nacimiento (el 5 de septiembre) y no por su muerte, la cual marcó un antes y un después en la farándula. Si bien sus padres Cris Morena y Gustavo Yankelevich decidieron no difundir los resultados completos de la autopsia con la finalidad de mantener este doloroso momento confidencialmente, han trascendido hipótesis con respecto a la salud de la actriz.

Debido a que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, es decir que no fue a raíz de un golpe, los médicos ordenaron una segunda autopsia para determinar si ésto había sido causa de una arritmia. Tras la realización de la misma, se constató que Romina no tenía enfermedades cardiológicas preexistentes, y a raíz de eso comenzaron a surgir las especulaciones sobre sus trastornos alimenticios.

Sobre este tema, del cual ella habló en una entrevista con Clarín en el año 2003, había revelado: “Tenía 15 años, iba a un colegio de doble turno, trabajaba hasta las tres de la madrugada… ¡y me levantaba a las siete de la mañana! Empecé a sufrir de anorexia, obsesionada por tener un cuerpo perfecto. La comida fue el cable a tierra de mis miedos y mi inseguridad. Mi boicot contra mí misma. En general, de eso no te curás. El fantasma de la gordura acosa siempre".

Desde Telefe están apostando a que la causa contra Marley no prospere, que no den curso a la demanda y sea desestimada. Pero las cuentas son un problema para el canal de las tres pelotas: Expedición Robinson está contemplado en el presupuesto de 2023, pero debido al retraso de su estreno esto representaría un gran gasto en el balance de este año. Todo es pérdida de lo que podría ser un recupero en el 2024.