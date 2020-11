Operativo "Salven a Diego": Luque sumó a Alfredo Cahe para "limpiarlo totalmente"

Diego Maradona está "inmanejable" según Alfredo Cahe. Por pedido de su médico actual, Leopoldo Luque, Cahe se volvió a sumar al equipo de profesionales que lo asisten y adelantó que see pondrá en marcha "un nuevo tratamiento" para tratar su adicción al alcohol."Hay que poner un nuevo orden de tratamiento. Creo que hay que ir paso a paso, toda la familia está de acuerdo (hijas y hermanas) que Diego así es inmanejable. Hay que ponerse firme y buscar los mejores profesionales. Diego está como cuando yo lo llevé a Cuba", dijo Cahe, reincorporado al equipo que atiende a Maradona, en declaraciones a TyC Sports.

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata permanece internado en la Clínica Olivos. Para Cahe, Diego "sigue siendo un paciente muy complicado". Por ese motivo, mientras Maradona se recupera de la operación del martes pasado por un hematoma subdural, Cahe adelantó: "Pido tiempo y una planificación familiar, y del entorno que se ha constituido al lado de Diego. Compaginar todo eso no es fácil. El alcohol es una droga. Si fuera un paciente común, lo interno en un sanatorio para adictos tres meses y Diego se recupera, pero ahora no estamos pensando en eso; iremos paso a paso".



"El chequeo ya se hizo y sabemos lo que tiene. Pero cuál va a ser el futuro de Diego es la incógnita que me preocupa enormemente. Él no puede ir a su casa así porque sí, ya que el período que va a transitar es de una serenidad de tipo medicamentosa", explicó. "Estamos buscando un lugar más cercano a las hijas y la parte médica, y después veremos", aseguró. Cahe sabe de qué habla: él mismo acompañó a Maradona cuando viajó a Cuba hace 20 años para superar su adicción a las drogas. Respecto del hematoma subdural del que fue operado exitosamente el martes pasado Maradona, Cahe dijo que se venía "constituyendo" y no cree que haya producido debido a de un golpe.



"La incidencia del hematoma es la compresión en el cerebro, produce esos trastornos. En la medida en que lo limpiemos, habrá cambios la medicación y trataremos la anemia. Va a mejorar enormemente en todos los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos", subrayó el médico.



"Estamos en la etapa de limpiarlo totalmente y buscar el mejor posoperatorio para Diego", concluyó Cahe.