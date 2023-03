Operativo Wanda: por qué entra a Gran Hermano, con quién y qué hará con los participantes

El reality de la casa más vista del país está llegando a su fin y ya tiene a Marcos Ginocchio como primer finalista. Mientras, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Nacho Castañares fueron directo al voto telefónico y alguno tendrá que abandonar la casa este domingo 19. Gran Hermano 2022 entró en la última semana de juego. El tercer puesto se conocería el 26 de marzo, y la gran final sería el próximo lunes 27 ya que en la casa quedarán solo dos jugadores de los 18 que comenzaron en octubre del año pasado.

Porque ya se está viendo la luz al final del camino, las sorpresas abundan. Esta noche de jueves los finalistas recibirán a cuatro figuras de Telefe: Wanda Nara comunicó en sus redes sociales que ingresará a la casa de Gran Hermano junto a sus compañeros de MasterChef (programa que comenzará el lunes 20 de marzo) que son Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

De esta manera, Gastón Trezeguet, ex participante del programa en otra edición y actual panelista de la edición actual comunicó en A la Barbarossa: "Estamos en condiciones de informar y confirmar que el jurado de MasterChef, Martitegui, de Santis y Betular, junto a Wanda Nara van a entrar esta noche a la casa de Gran Hermano". "¿Van a cocinar?", le preguntó Pía Shaw. Y el panelista respondió: "Hay que verlo en el programa. Va a ser imperdible. Entra la one, Wanda Nara".

"Gran Hermano. Ya estoy lista para entrar mañana", escribió Wanda en una historia que subió a Instagram de un foto de su equipaje que son al menos cinco valijas negras repletas y de la marca Nike y arrobó a sus compañeros. El único que le respondió fue Betular que compartió la historia y dijo: “Todo listo”. Se rumorea que los participantes tendrán que cocinar y serán evaluados por el jurado y la nueva conductora del programa, Wanda. Al mismo tiempo, también ingresará la familia del finalista, Marcos.

Ella también hizo unos videos con cuadro de preguntas tirada desde un sillón a cara lavada y en musculosa donde dijo: "¡Buen día! Recién llegada del canal (Telefe) pero muerta. Ayer tuvimos un evento muy divertido con amigos pero hoy se trabaja mucho hasta tarde. Y nos vemos esta noche en la casa de Gran hermano. ¡Ahhhhh! Obviamente, acepto consejos de los fanáticos de Gran Hermano que son millones y millones; y dugerencias de qué les puedo preguntar. Y, si puedo, les voy a cumplir sus deseos. Abro un link de preguntas porque esta noche me voy a encontrar con los finalistas de Gran Hermano 2022-2023".

Wanda ya había tenido un rol protagónico en el reality. En octubre, cuando arrancó el programa que está por llegar a su fin, ella fue una de las presentadoras de La Gala compartiendo el momento con Robertito Funes. Ellos juntos estaban encargados de recibir a los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. “Buenas noches a todos, estamos acá palpitando y esperando a los 18 participantes, que los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida”, comentó en este entonces. MasterChef, por su parte, comenzará su transmisión este lunes 20 a las 21.30 horas por Telefe.

Respecto al jurado, la hermana de Zaira Nara dijo a LAM: "De la manera que me recibieron fue increíble. A Donato lo crucé recién y me dio un ramo de flores para darme la bienvenida. A Damián y Germán los vi en el piloto que grabamos. Son muy buenos compañeros". Y agregó: "Estoy muy feliz por la posibilidad y la confianza que pone en mí, Telefe. Es una responsabilidad muy grande y me encanta el programa. Me siento muy identificada con los participantes. Cocinar es una de las maneras más lindas de demostrar amor".