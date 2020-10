Oscar Ruggeri tiene coronavirus y fue aislado: "Está bien, con un poco de tos y sin fiebre"

El ex futbolista y actual comentarista deportivo Oscar Ruggeri fue diagnosticado con coronavirus y deberá permanecer aislado. La noticia fue confirmada anoche por el conductor Alejandro Fantino, en el inicio de su flamante ciclo ESPN FC, donde participa el Cabezón.

El ex campeón mundial con la Selección Argentina y ex entrenador de San Lorenzo de Almagro dio positivo en el test de coronavirus al que fue sometido tras haber sido considerado “contacto estrecho” de una persona que luego arrojó resultado positivo en el hisopado.

Ruggeri tiene 58 años y la semana pasada había cargado al propio Fantino por “no cuidarse”. “Te agarraste coronavirus porque no te cuidaste”, le dijo, y una semana más tarde el ex defensor de la Selección Argentina arrojó resultado positivo.

Según explicó Fantino, Ruggeri se encuentran en buen estado de salud. “Lo vamos a contar porque me parece que está bueno que se sepa y además para aventar cualquier tipo de comentario. Nuestro compañero y amigo, casi te diría familia, Oscar Ruggeri, hace un ratito dio positivo de Covid. Está bien, absolutamente normal, con apenitas un poquito de tos y sin fiebre”, detalló Fantino.

“Le mandamos un gran abrazo a Oscarcito, un tipo súper educado y súper responsable, que no había estado con nadie”. Según trascendió, el ex futbolista y ex director técnico se encuentra aislado en su vivienda de la localidad bonaerense de Pilar.

Ayer había participado del programa 90 minutos de Fútbol, conducido por Sebastián “Pollo” Vignolo, también en la señal deportiva de cable ESPN, aunque en esa ocasión lo hizo desde su vivienda y sin asistir al canal, ya que es considerado persona de riesgo ante un eventual contagio de COVID-19.

“Me hisoparon en el Hospital Austral, si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las seis o siete de la tarde”, dijo ayer. Finalmente el resultado fue positivo y Ruggeri permanece aislado y en reposo. El viernes Ruggeri estuvo en contacto con una persona que el sábado lo llamó para avisarle que tenía coronavirus, por lo que de manera preventiva el ex defensor decidió aislarse de su familia y realizarse este lunes el hisopado correspondiente.

Ruggeri había asistido al canal ESPN todos los días la semana pasada, excepto el jueves.

En el caso de Ruggeri, por razones de prevención, había decidido iniciar su propio período de aislamiento social incluso antes de que el presidente Alberto Fernández decrete la cuarentena, que comenzó el 20 de marzo. En total, el Cabezón estuvo más de seis meses sin salir de su vivienda.