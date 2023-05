"¡Oscura y envidiosa!": Wanda Nara no perdona y volvió a alquilar a la "China" Suárez

El presente de Wanda Nara es muy diferente a la tormenta que vivió durante los meses más tristes del Icardi-Gate, aquel escándalo que se armó en 2021, cuando se filtró que su pareja Mauro Icardi había tenido un affaire secreto en París con Eugenia "La China" Suárez.

Tras la crisis que generó en su relación, la rubia hoy es la conductora de la actual edición de MasterChef -el programa más visto del momento de la televisión argentina-, además de mantener su emprendimiento de productos de maquillaje y seguir cosechando logros como representante del futbolista.

Al mismo tiempo, como demostró en las preguntas que le contestó durante el jueves a sus seguidores de Instagram, la modelo aprovecha cada oportunidad que tiene para volver a castigar a la ex de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré.

"Las vueltas de la vida, que cada quien cosecha lo que siembra. Te amo, reina", le escribió un usuario a Wanda. La frase fue el disparador para que la empresaria dispare y traiga de vuelta el resentimiento que le quedó por lo que ocurrió entre la actriz y su pareja.

"Sin dudas. Nadie se va sin pagar el daño que causó en esta vida", arremetió Nara. "Me cuesta mucho pensar que existe gente mala. Pero la vida me demostró que hay personas que tienen envidia, maldad o quieren tu vida y si no pueden tenerla tratan de lastimar. Pero todo vuelve", aseguró.

La vinculación de esta declaración con la experiencia traumática que llevó a su vida el affaire de "la China" y Mauro es casi inevitable, al menos tras considerar que la mayoría de los otros frentes de batalla mediáticos que tuvo en pie Wanda ya están cerrados.

Y si quedaba alguna duda de que las palabras que había escrito la conductora de MasterChef eran hacia Suárez, otra de las respuestas que dejó en sus historias casi que lo confirmó. Ante la pregunta de qué pensaba de las personas infieles, eligió proteger al padre de sus hijas Francesca e Isabella Icardi, cuando indicó que "muchas veces termina sufriendo más el que las hace".

Y como para que no todo parezca un concierto de resentimiento, un poco después se refirió a "las injusticias". Sobre esa pregunta declaró que "son inevitables", y lo acompañó con un emoji de llanto.

En la dinámica de contestar preguntas a sus seguidores, también tuvo palabras acerca de "las personas que te dan mala vibra". Sobre ese tema aclaró que es "muy intuitiva" para detectarlos.

"Existe gente oscura en todos lados. Lo ideal es detectarlos a tiempo y alejarse. Hay gente que todo lo transforma en hermoso y otras que van jodiendo la vida a los que tienen alrededor", precisó Wanda, fiel a su estilo ácido y disruptivo.

En el ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, también hubo espacio para otras reflexiones, como por ejemplo, la amistad. Sobre ese punto, la rubia expresó cuán importante era para ella: "los amigos y la familia me salvaron de los momentos más tristes que me tocó vivir".

Puede parecer una declaración sana y nada inofensiva, pero las amistades fueron un punto importante en el origen de la relación actual. Vale recordar que Mauro era el mejor amigo de Maximiliano López, el ex marido de Wanda y padre de Valentino, Constantino y Benedicto.

En aquel entonces las críticas hacia el actual goleador del Galatasaray de Turquía fueron brutales y tiñeron por completo su nuevo romance. El tiempo, como siempre, terminó curando las heridas de Maxi lo suficiente como para que en la actualidad comparta cenas con su ex. Habrá que ver si la misma receta, logra lo que parece imposible, que la rubia suelte el Wandagate.