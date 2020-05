Osvaldo Laport sufrió un duro accidente en su casa: “Me abrí la pierna y no paraba de sangrar”

Osvaldo Laport tuvo que ser trasladado de urgencia durante las últimas horas del jueves al hospital a raíz de un accidente doméstico que le provocó la pérdida de mucha sangre.

Según contó el propio actor, como su calidad de señal de WIFI es inestable, decidió hacer un poco de ejercicio antes de irse a la cama, pero se distrajo, resbaló y se abrió una de sus piernas.

Todo ocurrió ayer, cuando cansado de la pésima calidad del servicio de internet y en medio del reclamo de los actores para que se flexibilice la cuarentena para poder volver a trabajar, optó por distraerse haciendo ejercicio.

“Donde vivo no tengo buena señal de Internet, entonces siempre estoy lidiando con eso, tiene sus altibajos y el WiFi es inestable. Me voy enojando”, comenzó.

Y sumó: “Me puse a hacer sentadillas y saltos en un cajón, tipo crossfit, y aunque estaba entusiasmado, mi cabeza estaba en muchas otras cosas, sobre todo en el futuro incierto de nuestro medio. Resbalé y me abrí la pierna. Me abrí todo”.

En diálogo con la revista Pronto, el actor explicó que se pudo haber abierto alguna “vena o arteria”, dado que sentía muchísimo dolor y no paraba de salir sangre. “Más que dolor, se ve que me abrí alguna vena o arteria, porque no paraba de correr sangre”, detalló.

Ya en el hospital, el actor fue atendido de urgencia dada la cantidad de sangre que perdió. Allí le pusieron una vacuna antitetánica, le hicieron 10 puntos y le recetaron antibióticos. “Me cosieron y aunque debería quedarme en reposo, soy inquieto y camino de acá para allá”, explicó.

Desde el 20 de marzo, rige en el país el aislamiento social obligatorio que se extenderá probablemente hasta el 24 de mayo.

Desde aquel momento, la Asociación Argentina de Actores suspendió la actividad dado que no es una actividad “esencial” y colocó al medio artístico en una delicada situación económica para la mayoría de los actores y las actrices.

Por esta razón, Laport se sumó al reclamo de los artistas que buscan volver a trabajar.