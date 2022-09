Otra bailarina de L-Gante fue acusada de ser la amante: “En las redes me decían China Suárez”

Desde que irrumpió en la escena de la música urbana, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante conoció la fama y todo lo que viene con ella. Por eso, más allá de sus canciones, los focos también se posaron en su vida familiar y también sus secretos más oscuros.

Por el momento, solo se sabía que el joven oriundo de General Rodríguez estuvo en pareja con Tamara Báez, su novio durante toda su vida, y madre de su hija Jamaica. En las últimas semanas, los rumores dejaron entrever que esa relación llegó a su fin.

¿Las razones? La mujer habría descubierto muchísimas relaciones extramatrimoniales y mensajes subidos de tonos entre el cantante y muchas mujeres. Entre ellas, varias compañeras de trabajo del músico, que cuenta con un staff de bailarinas.

En ese sentido, hace poco, Elián fue grabado en el momento exacto en el que salía de un hotel alojamiento con una de las bailarinas. La chica en cuestión se llama Luli Romero y negó haber mantenido sexo con L-Gante aunque no pudo explicar qué hicieron toda la noche en el amueblado.

Nueva acusación

Pero ahora otra mujer apuntó directamente contra el músico. Y se trata de una bailarina que trabajó con él hasta hace unas semanas. Su nombre es Micaela y fue vinculada con Elián tras su aparición en un clip y por su cercanía en cada uno de sus shows.

La joven no solo dijo que L-Gante la quiso seducir sino que también fue amenazada por Tamara. “Ella me escribió por Instagram y me dijo que me iba a hundir”, afirmó. Y al ser consultada si el cumbianchero le dijo que estaba soltero, contó: “En todos lados salió que se separaron, pero él no dijo nada”.

Por otra parte, dijo: “Cuando hablamos de salir, fue todo por chat. Nos mandamos fotos. Él vio mis fotos. Yo no mezclo las cosas, no me quiero desubicar tampoco, pero sí la oportunidad la tuve”.

Por otra parte, Micaela contó: “Anoche a la madrugada me mandó un mensaje por Instagram diciéndome que me iba a hundir, que deje de subir videos. Porque yo había hecho un TikTok diciendo que la del video de L-Gante entrando al hotel con otra bailarina era yo”.

Y afirmó: “Me molestaban a mí porque yo tengo muchas fotos con él y vincularon todo. Entonces, yo salí a hablar en TikTok para decir 'por favor, no me molesten'. Yo no soy la del video. En el TikTok dije que de los cuernos nadie se salva y di a entender que Tamara no es mi amiga. Yo no estoy saliendo con él”. Y agregó: “En TikTok me decían ‘arruina familias’. Me decían ‘China Suárez’. Me pusieron de todo”.