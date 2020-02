Otra burrada de Gisela Barreto sobre los "cárteles narco": su oscuro decálogo

Gisela Barreto volvió a convertirse en tendencia a raíz de una insólita confusión que se dio en el programa que conduce, La fe mueve montañas, que se emite a través de la señal TVL1. Allí estuvo como invitado Marino Restrepo, un autor religioso especialista en narcotráfico, quien no dudó en señalar que los cárteles estadounidenses pasan más “desapercibidos” que los mexicanos.

“En el primer mundo a los cárteles los tienen ocultos pero en el tercer mundo están desenmascarados. Es muy curioso: los cárteles del tercer mundo son los que les venden a los del primer mundo”, explicó el hombre. Al escuchar sus dichos, la ex vedette no dudó en aprovechar a su invitado para sacarse una duda. Así fue como lo interrumpió con suma seriedad para preguntarle: “Cuando usted dice ‘carteles’, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?”

Sorprendido, Restrepo le explicó: “No. Se llaman cárteles a las organizaciones criminales de droga”. A lo que Barreto comentó: “Ah, no lo sabía”. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de esta llamativa consulta y fueron muchos los usuarios que compartieron este fragmento junto a burlas, chistes y una gran cantidad de memes.

Luego que su nombre se convirtiera en tendencia en las redes sociales, Barreto grabó un video donde se la veía muy feliz. “Me lo #pasan?“, escribió junto con un emoji. En Instagram hizo lo mismo, ya que aparentemente no tiene el extracto que se viralizó.

En su nuevo video se la ve agradeciendo a todos: “Me encantó la visibilidad que dieron a Marino Restrepo, fundador de “Peregrinos del amor” y a mí en Twitter. “¡TT gordo! ¡Un beso a todos, chicos! ¡I Love you! Buen fin de semana”, cerró. Pero esta no es la primera vez que Barreto se convierte en tendencia por sus elocuentes comentarios, como su opinión en contra del aborto, la ideología de género, la educación sexual y las vacunas, entre otros temas.

Su opinión en contra del aborto

No hace mucho, la conductora se volvió noticia al asegurar que "el misoprostol es igual a muerte, a asesinato, a sangre sobre la Argentina". "Creo que tenemos un país lo suficientemente golpeado como para seguir golpeándolo y seguir manchándolo de sangre”, comentó.

Y agregó: “¿Sabías que con cada aborto, dice la Iglesia, se abren celdas del infierno que son terribles y los espíritus que salen son horrorosos? Con cada aborto el mundo se llena más de negrura, de tinieblas".

También está en contra de las vacunas

Pero el aborto no fue el único tema que trató en su programa y generó críticas de los usuarios. "Aparecen y nos las muestran como algo que nos cura y nos salva. Sin embargo en el programa te vamos a mostrar cómo son parte de nuestra muerte”, dijo, en disgusto con las vacunas.

Y siguió: “Una de las vacunas altamente tóxicas son las del HPV. Sobre las vacunas y los abortos dice Bill Gate que la población podría reducirse entre un 10 y 15 por ciento".

La homosexualidad, otro tema que le molesta a Barreto

Barreto, además, está en contra de la homosexualidad e incluso fue denunciada por sus dichos ante el Inadi. “Hay que ver qué tomamos por percepción. Un niño, cuando es niño, juega. Cuando juega a que es pájaro no vamos a decir que se percibe como pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve”, aseguró, desestimando la autopercepción de género.

Lo curioso, por no decir fuera de lugar, la conductora explicó "los peligros del sexo anal" utilizando un vaso como metáfora: "Esto es lo que les están enseñando a los chicos. Que con tu cuerpo hacés lo que querés y que con tu recto podés tener relaciones sexuales. No señor, no se puede. Porque te lastimás, lastimás y te degenerás. Lo mismo que pasa con el vaso. Si lo sirvo de culete (sic), me mojo con el agua, mojo a los comensales y estoy molestando y es una falta de respeto".