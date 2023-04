¿Otra ex Bandana en problemas? Virginia Da Cunha subió una foto llorando y habló de adicciones

Luego de que la ex Bandana Lourdes Fernández diera indicios de una recaída en su adicción al alcohol y en las relaciones violentas, ahora otra ex integrante de la banda de pop adolescente de fines de los noventa también llamó la atención de sus seguidores, tras subir una imagen de ella llorando, junto a un texto reflexivo acerca de la depresión.

Se trata de Virginia Da Cunha, la rubia que supo brillar cantando en el grupo que surgió del reality Popstars. En esta oportunidad, y a pocas horas de que su ex compañera se mostrara en una situación complicada por una supuesta pelea con su hermana Ana, subió una publicación a su Instagram con los ojos llorosos y un texto muy preciso acerca de los problemas mentales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El cuerpo es adicto al cortisol y la adrenalina que el cerebro segrega cuando se presenta una situación dramática. Es tan adicto a esa intensidad que en vez de ver las cosas como son, les antepone el sentido de la emoción. Asumir amenazas, peligros, conflictos, traición te aleja de tu propia realización", comenzó escribiendo Da Cunha. "Cuando estamos en el drama no logramos ver la información, nos domina la emoción", agregó.

La tónica del mensaje que compartió para sus casi 150 mil seguidores, lógicamente generó preocupación en su entorno, algo que se manifestó en las preguntas que dejaron muchos de ellos, creyendo que algo así estaba enfrentando la cantante en lo personal.

"La emoción anula la capacidad de observación y de reales oportunidades. Debemos trabajar para salir de esta zona cómoda adictiva", recomendó la artista. "¿Cuánto drama hay en tu entorno que no te permite manifestar lo que realmente deseas?", se preguntó.

"Ser quien despliega el acto dramático (siendo negativo, agresivo, conflictivo o víctima) para llamar la atención o ser quien siempre está recibiendo drama de los demás creyendo poder salvarlos, son las dos puntas del mismo problema", indicó Da Cunha. "Cortemos la novela chicos y aprendamos a tener buenos pensamientos que la vida es demasiado bella y se nos vuela!", cerró la cantante.

A pocos días de la recaída expuesta por Lourdes, la publicación parecía un mensaje encubierto hacia ella, alentando su recuperación y estabilidad mental y psicológica. Aunque no hubo una confirmación de esa intención por parte de la artista, sí muchos de los comentarios hicieron alusión al tema.

"No sé porqué tu posteo me llevó a pensar que lo escribiste indirectamente o directamente para quien fue amiga y compañera tuya en Bandana, Lourdes. Sólo pensé eso", comentó una seguidora.

Al mismo tiempo, esta realidad expuesta por la rubia de las Bandana también generó comentarios positivos de usuarios que sí entendieron a lo que se refería Virginia y que no se preocuparon creyendo que era por algo que le pasaba a ella en particular.

"Gracias, Vir. Pusiste en palabras todo lo que sentí durante varios años. También hay que ver el entorno que uno maneja. Cuando es pequeño y cerrado es muy difícil salir. Pero es posible", recomendó una usuaria de Instagram, validando la exposición.

Tan sólo unas horas antes, Lourdes había subido un posteo etiquetando a su hermana y acusándola de haberla violentado, algo que había refrendado en un video que después borró, en el cual cuestionaba su actual relación familiar.

"Esto es lo que me hace mi gente, porque soy alcohólica y soy sufriente. Y me está cuidando, entonces cuando me están cuidando, aparentemente, hay que hacer un favor", decía Lourdes, en un claro mal estado.

La vida de fama no fue nada fácil para muchas de las chicas que fueron parte de la popular banda de pop. Aunque nunca es tarde para pedir ayuda y volver a empezar.