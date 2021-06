Otra fake: Laura Novoa reveló cuánto cobró por el acto en memoria de las víctimas del Covid

La participación de la actriz Laura Novoa en la ceremonia en memoria por los fallecidos por el Covid-19 generó polémica, no por su contratación en sí, sino por la presunta cifra que habría cobrado. ¿De dónde salió la información de que el Estado le habría pagado medio millón de pesos? Una nueva Fake News.

El primero en hablar con Novoa fue Ángel De Brito, quien de inmediato aclaró que la actriz había cobrado el diez por ciento de la cifra mencionada; es decir unos 50 mil pesos en calidad de cachet.

Pese a la aclaración del periodista y a la falta de información oficial que permitiera respaldar la publicación del presunto contrato por $500.000, Novoa debió utilizar sus propias redes sociales para poder aclarar la situación.

"Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo (en alusión al acto) es absurda y totalmente alejada de la realidad", precisó, al tiempo que detalló: "El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores, en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes".

"Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa", cerró.