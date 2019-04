Otra polémica retro: el mal recuerdo de Julián Weich sobre su paso por La banda del Golden Rocket

De visita en el programa Modo sábado de Radio Nacional, Julián Weich recordó sus primeros años como actor, que incluyeron actuaciones en exitosas series como Pelito, Clave de sol y La banda del Golden Rocket, la serie que sirvió como vehículo para la fama de Diego Torres, Adrián Suar, Araceli González, Fabián Vena, Gloria Carrá y Eleonora Wexler, entre otros.

Así, el también conductor, que comenzó su rol en la serie cuando ya llevaba un buen tiempo al aire, describió como "un hervidero de egos" al elenco. "Yo no me metí a competir con ninguno porque no me sale, no me interesa", aclaró. "Y como entré después, fue como 'que se maten ellos'. No porque se mataran, porque había un buen clima de laburo, pero era una época difícil".

Weich, sin embargo, atemperó sus declaraciones asegurando que ese "hervidero" era "el lógico de cualquier tira", y que algo similar ocurría en los sets de Pelito. "Hay muchos inseguros, hay mucho ego mal colocado", agregó. "La gente está muy trastornada en este medio, del que yo nunca me sentí parte. Por eso los programas de chimentos me tildan de mala onda, porque no soy parte de ese jueguito que no le hace bien a nadie. Yo soy parte del juego que le hace bien a la gente".

En ese sentido, subrayó que le gusta que "se luzca" el que trabaja al lado suyo, y que "diga lo que quiera que decir y que haga lo que tiene ganas de hacer, jamás lo callaría".