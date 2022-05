¡Otra que Icardi y la China! Las verdaderas fechas del affaire de Tini y De Paul y el rol de Yanina Latorre

El flamante romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul nació cargado de polémica. Aunque ninguno de los dos protagonistas hayan querido blanquear su amor en público (salvo por el emoji de un corazón de color blanco que el mediocampista metió en una foto de la artista), ya se sabe que están en pareja desde hace varios meses. De hecho, fueron captados por un paparazzo durante unas minivacaciones en Ibiza.

El punto más controversial pasa porque De Paul aún estaba casado con Camila Homs cuando empezó a mantener una relación con Tini. Aunque, tanto Alejandro Stoessel como Mariana Muzlera, los padres de la cantante, se hayan ocupado en persona de plantear una estrategia mediática para limpiar la imagen de su hija y que no quede como “la amante” o “la rompehogares”.

De muestra está lo que sucedió con el affaire entre Eugenia Suárez y Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba de viaje. Luego de que ese famoso y fallido encuentro en un hotel de París saliera a la luz y más allá de la guerra mediática que Wanda inició contra la actriz, la más perjudicada para la opinión pública fue la China. Muchos, empezando por Nara, la acusaron de entrometerse con un hombre casado pero, llamativamente, nadie habló de que el único que tenía un compromiso era Icardi.

Por ese motivo, Marina, la mamá de Martina, amiga de Yanina Latorre, le pidió a la panelista que desde LAM afirmara que De Paul y Homs estaba separados desde julio, es decir, el mismo mes en el que nació Bautista, el segundo hijo de la pareja, que ya tenía a Francesca, de cuatro años. Pero Latorre fue por más y juró que Camila le había firmado un documento al futbolista a días de parir en el que aceptaba la separación y la división de bienes. En ambos puntos mintió.

Pero Latorre no se iba a vencer tan fácil. Además de asegurar que el divorcio está fechado el 16 de julio de 2021, también dijo que la relación entre De Paul y Tini empezó cuando él llevaba mucho tiempo separado y que recién se convirtieron en novios en octubre. Pero ese dato tampoco cierra. El plan de los Stoessel falló y la actuación de Yanina fue más que burda. Las pruebas en su contra estaban a luz en las redes sociales de los tres protagonistas.

Además, Latorre puso el foco sobre Homs y aseguró que la ahora ex mujer del futbolista viajaba a España con sus dos hijos para recuperar la relación. “Él sostiene que está separado desde julio, después de nacer su hijo. El tema es que su mujer fue muchas veces a España para ver a los chicos, para hacer la mudanza, y ahí es cuando se empiezan a confundir las cosas, porque por ahí Camila, en ese afán de querer recuperar el vínculo, sube historias, fotos, como para hacer esa cosa confusa de sí estamos para la prensa”, afirmó la panelista.

Más allá de las afirmaciones de Latorre, amiga de la madre de Tini, fue la propia Camila quien la desmintió. “Nos separamos en enero de 2022”, le dijo a Ángel de Brito por mensaje privado. Así fue que la estrategia de los Stoessel por proteger la imagen de Tini se derrumbó con más velocidad que un castillo de naipes. Aunque no lo quieran admitir, la cantante comenzó a salir con De Paul cuando él aún estaba en pareja con Homs.

Para ello, hay que hacer un breve repaso por el contenido que todos ellos compartieron en público desde sus cuentas de Instagram. Y, como para que se nota la mentira, el mes de inicio de todo será julio de 2021. Ese mes, el día 10, la Selección Argentina de fútbol se consagró campeona de la Copa América en Brasil, tras vencer 1 a 0 al equipo local en el Maracaná. De Paul fue una de las figuras del torneo y se convirtió en uno de los más queridos por la hinchada.

Tras la obtención del título, Camila publicó un posteo en el que felicitó a su entonces marido y le dijo que lo amaba. Al otro día, el futbolista, su esposa embarazada y su hija se reencontraron después de un mes y medio ya que él había quedado concentrado para las Eliminatorias para el Mundial y el torneo continental. Tras el encuentro, De Paul subió una foto a su cuenta y agregó la frase “Las amooo”.

Tres días después, el 14 de julio, y tras ser anunciado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid, nació el segundo hijo de la pareja. El parto fue en Madrid y Rodrigo lo presenció. Tras el nacimiento, el mediocampista publicó una foto en sus redes sociales con la carita del bebé y una frase dedicada a su esposa: “Bienvenido, hijo. Qué leona sos, amor mío. Te amamos”.

Según Latorre, luego de ese nacimiento y esa declaración de amor pública, De Paul le pidió el divorcio cuando aún no habían recibido el alta clínica. La teoría de Yanina es de lo más extraña para no decirle mentira. Si es cierto que semanas después, sucedió algo muy llamativo. El 31 de julio, Tini comenzó a seguir a Rodrigo en las redes sociales aunque la esposa de Diego Latorre también juró que se empezaron seguir en octubre. Falso. Pero, ¿por qué razón Tini se convertiría en seguidora del futbolista? De Paul ya no era el flaquito que debutó en Racing sino una estrella de Argentina, que la rompió en la final de la Copa y logró que Lionel Messi pudiera levantar la copa por primera vez. Era lógico que convertido en una celebridad, otra famosa le diera follow.



¿En qué contexto sucedió eso? Mientras Camila se dedicaba a cambiar pañales y a dar la teta al bebé que tenía 16 días, De Paul se había encontrado con Bizarrap, el famoso productor y DJ argentino, y también un gran amigo de Stoessel, en Madrid. Al otro día, la cantante lo empezaba a seguir en redes. Incluso muchos aseguran que también hubo intercambio de mensajes. Aunque eso es incomprobable.

Hasta ese momento, De Paul se dedicaba a pleno a la pretemporada en su nuevo equipo, al mando de Diego Simeone, mientras que Camila ultimaba la mudanza final de Udine, en Italia, donde vivían antes, a la capital de España. En ese sentido, Homs mostró varias veces el interior de su nueva mansión y su vida diaria en Madrid. Por supuesto, la pareja seguía junta y así lo mostraba en sus redes sociales.

Parecía impensada cualquier tipo de crisis. El 7 de septiembre, De Paul comenzó a seguir a Stoessel en Instagram. Un día antes, la cantante había aparecido en el Wanda Metropolitano, el estadio del Aleti, para verlo jugar. Estuvo en el palco vip con Carola, su mejor amiga. En otro sector también había estado Camila. No se cruzaron en ningún momento. El 18 de septiembre, la cantante volvió a ver un partido del equipo de De Paul. También estaba con su mejor amiga y con Carla Pereyra, la esposa de Simeone.

Según Latorre para ese entonces De Paul y Homs llevaban dos meses separados. Debe ser el divorcio más raro de la historia porque durante septiembre y octubre, ambos subían fotos juntos, salidas en familia, historias en la intimidad de su hogar, likes en todas las fotos de parte del mediocampista y dedicatorias cargadas de amor a su esposa. Todo eso lo borraría en diciembre. A mediados de octubre, la familia De Paul viajó a Argentina ya que la Selección disputaba las Eliminatorias para el Mundial.

La primera crisis que aparece en el horizonte del matrimonio fue en medio del escándalo de Wanda, Icardi y la China. Una panelista asegura que Suárez le tiró mensajes y videos hot a cuatro jugadores, algunos de la Selección. El apuntado es De Paul. Él niega todo. “Ni siquiera la conozco. No tengo nada que ver con ella. Mi mujer se está comiendo un garrón”, le dice en un mensaje a Flavio Azzaro. Pero, de a poco, los rumores sobre un encuentro con Tini sale a la luz.

Por esos días, cuando Camila se entera del supuesto affaire del futbolista con Stoessel, encara a su marido. Él niega todo. Sigue con lo slikes y los mensajes a su mujer en Instagram. Homs comienza a averiguar por su lado. Quiere asegurarse que no hubo ninguna infidelidad de por medio. El 19 de octubre, De Paul no durmió en su casa. Tras la derrota del Aleti contra el Liverpool había salido con amigos. Pero ahí se encontraba la primera clave que buscaba Homs. Al parecer, esa noche De Paul y Tini se encontraron en un hotel de Madrid. Un testigo del encuentro lo escribió en su cuenta de Twitter, que luego eliminó.

Otro llamativo dato del incipiente romance entre De Paul y Tini. A mediados de noviembre, cuando Stoessel hace un vivo en su cuenta de Instagram, uno de los espectadores es el futbolista. Esa noche, él estaba en Madrid y su esposa en Buenos Aires. Cinco días después, tras un trabajo en Las Vegas, Tini vuelve a Buenos Aires y se toma un avión a Madrid. No se supo nada de ella por unos días. Hasta que publicó una foto con su amiga, quien dos días después, se fue a Barcelona. ¿Qué pasó con Tini? Estuvo sola en Madrid hasta el 30 de noviembre. Nadie la vio en ningún hotel. Homs estaba en Argentina. De Paul estaba solo en su casa. Las cuentas cierran.

En diciembre, Camila y De Paul celebraron la Navidad en la casa de la madre de ella. Los rumores de separación y una supuesta reconciliación cobraban fuerza en el círculo íntimo de la pareja. Tini estaba en Nordelta con su familia. Pero esa paz iba a durar poco. El 28 de diciembre De Paul dejó Argentina. Esa misma noche, Tini viajaría a Madrid también. Pero dio positivo de coronavirus y su plan se fue a la basura.

Pero reprogramaría ese viaje con mucha velocidad para fines de enero. Por entonces, Camila estaba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, junto a sus hijos y De Paul jugaba en España. Tras una grabación en Miami y la filmación de un clip en Los Ángeles, Stoessel partió raudamente a Argentina. Días antes, tras vencer a Chile en Calama, Rodrigo se perdió el partido contra Colombia de local por acumulación de tarjetas amarillas. Pero no volvió a España. Se quedó en Buenos Aires. Hubo otro encuentro secreto con Tini.

El 30 de enero, Rodrigo estuvo en el cumpleaños de un familiar de Homs. Al otro día se fue a Madrid. Dos días después, Tini hizo lo propio y apareció en las calles de la capital de España. Era más que una coincidencia. El 10 de febrero, tras ese encuentro, De Paul blanquea su separación de Camila. Su ahora ex no emitió ni una palabra en redes sociales. Cuatro días antes, el futbolista likeó una foto de Tini.

Tras el enojo de la madre de Camila en redes donde le dio Me Gusta a los comentarios en contra de De Paul, hay nuevos rumores de reconciliación. La joven publica fotos en la casa familiar y sale a cenar con la madre y la hermana del futbolista. El 11 de marzo aparece en el palco del Wanda Metropolitano para ver al equipo de su marido y muestra un anillo de diamantes en una historia. Al otro día, sube otra historia en la que se ve a De Paul de fondo, con poca ropa.



El 15 de abril, Tini aparece en Madrid. No tiene ningún compromiso laboral dentro de su apretada agenda. El 22 de Abril muestra una foto con amigos en Ibiza. En ese mismo lugar está Rodrigo, que se tomó unos días de descanso. Apenas dos días después son descubiertos por un paparazzi. No pudieron seguir ocultando su amor, que nació hace muchos meses y a la sombra de una infidelidad.