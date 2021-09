¡Otra que Top Gun! Antonio Laje fue el piloto de Susana Giménez: “¡Qué flaquísimo, Lajito amoroso!”

Como cada vez que parte hacia Punta del Este, Susana Giménez alquiló un avión privado con destino al Aeropuerto de Laguna del Sauce. En la noche de ayer, la diva subió a la aeronave y se llevó un grata sorpresa: el piloto era el conductor televisivo Antonio Laje.

En su cuenta de Instagram, Susana publicó un video en la que dejó en evidencia que no tenía ni idea que Laje también tiene una faceta dedicada a la aviación. “¡Qué sorpresa! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este, ¿saben quien era el piloto? Antonio Laje, un genio”, escribió Susana en sus redes sociales.

En el video grabado por Giménez, ambos charlan sobre el sorpresivo encuentro. “Susana, vine a llevarte. Un placer”, se lo escucha decir a él, mientras ordena parte de la aeronave antes de ingresar en la cabina de mando. Y después, Susana dice: “Antonio, yo llegué y no te reconocí. Saludé y nada más. E Inés (Hernández, su asistente) me dice que eras vos, Laje. Y yo dije ¡Laje! Qué flaquísimo ¡Qué genial! ¡Me encanta! Qué placer, Lajito amoroso”.

Por su parte, en su programa, Laje, que es piloto comercial hace un par de años y trabaja en una empresa de aviones privados muy reconocida en la región, realtó: “Sale de que estábamos en Migraciones, Susana saludaba y la paran permanentemente habla, charla, es re contra amable y la secretaria me mira y pone cara de sorpresa, yo con barbijo y no reconozco a nadie, la codea a Susana y le dice: ‘¿sabes quién es? Antonio Laje’, entonces ella me mira y me dice ‘¿Venís a Punta del Este?’. Pensaba que era pasajero y le dije: ‘sí, vengo a llevarte’”.

Y agregó sobre su segunda profesión y también una de sus pasiones es decir, la aviación, y el video que subió Susana: “Es la primera vez que la llevo y si no lo mostraba en sus redes, no lo contaba, me da mucha vergüenza, me dice: ‘vamos a filmar’ y yo estoy muerto de vergüenza”.

En ese sentido, cuando le pasaron el video en el noticiero de América, Laje dijo: “Fue un encuentro cumbre, conociendo a Anronio Laje, no nos va a contar nada. Ella es un encanto. Yo no cuento... Le mando un beso enorme, un placer, rescato su sencillez y humildad, si no es la persona mas famosa de la Argentina y la región re contra conocida, y es tan genia”.



Por su parte, Susana había regresado a la Argentina el 25 de agosto, en otro vuelo privado que aterrizó en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery. Durante su estadía en el país, dio un reportaje a Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias, bajo el innovador formato de la realidad aumentada, que fue tendencia en las redes sociales.

También realizó su primera salida pública luego de su internación por coronavirus en Uruguay y fue al Teatro Apolo para ver a Roberto Moldavsky en El método Moldavsky, uno de los éxitos de la cartelera porteña. También había participado de una cena con Marley con su hijo Mirko, Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Federico Hoffmann y Federico Levrino. Ahora regresó a La Mary, en Rincón del Indio, Uruguay, su lugar preferido en el mundo.