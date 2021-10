¡Otra que Wanda y la China! Ivana Nadal la acusó de instalar que ella le había "icardeado" a su novio" y Nati Jota estalló

En agosto del año pasado, Ivana Nadal confirmó que había comenzado una relación con el ex novio de Nati Jota, Bruno Siri. Por aquel entonces, las redes sociales estallaron y fueron muchos los internautas que acusaron a la morocha de traicionar a la influencer, razón por la cual la modelo decidió poner un poco de paños fríos a la situación y aclaró que con Nati "nunca fueron amigas". "Nos habremos visto contadas veces en la vida", había aclarado por aquel entonces.

Resulta que este último fin de semana, Nadal estuvo invitadas en PH Podemos Hablar, se animó a contar cómo nació la relación con su actual novio y, de paso, lanzó una fuerte acusación contra Nati. "A Nati Jota la vi 3 veces en mi vida", comenzó diciendo la morocha cuando fue consultada por Andy Kusnetzoff sobre si Bruno Siri había sido el novio de Nati Jota y si consideraba a la influencer como su amiga.

Visiblemente incómoda, Nadal sostuvo "La realidad es que el pibe tuvo parejas anteriores como todo el mundo y se había separado hace 7 meses. Y no habíamos hablado nunca en la vida y en plena pandemia empezamos a hablar por Instagram. Nunca tuve relación con Natalia. La vi cuando ella me vino a hacer una nota o yo a ella. Ponían la foto del Instagram que nos habíamos sacado 'acá con la diosa de Nati' cuando le fui a hacer una nota. Lo hacés con todo el mundo a eso".

Sin pelos en la lengua, la modelo no dudó en acusar a la instagramer de aprovechar el revuelo mediático que se armó para ganar cierto protagonismo. "Ella empezó a decir que éramos amigas. Nunca existió tal amistad como ella salió a decir. Cuando empezamos a salir y vi que había gente que se encarga de mirar la vida de la gente, yo le dije 'Negro, por qué no hablamos con Nati, digámosle que estamos conociéndonos y chau'", explicó.

Además, aclaró que ella le mandó mensajes a Nati contándole sobre su relación con Siri: "Le dijimos eso y al otro día salieron todos a decir la noticia. O sea ella ya sabía y se hizo la que no sabía. Se lo mandé pero eso no lo contó". Lo cierto es que al ver el programa, Nati Jota acudió a las redes sociales para hacer su descargo y, filosa, apuntó contra Nadal: "Que linda la tranquilidad de decir mirá el archivo", escribió en Twitter.

Y agregó: "Desde el día 1 dije que no éramos amigas y que me habían avisado 1 (un) día antes. Nadie va a estar tan al pedo pero andá a buscar el tape. Está todo bien igual, entiendo que los medios contaron el cuentito de la icardiada, pero yo no. Yo re sufrí porque holaaaaa el amor duele, ni por icardiada ni por no avisada; me encontré con la súper exposición de algo que no me esperaba y que ya de por sí lastima sin ser mostrado, imagínense verlo por doquier".

Molesta por los dichos de la morocha, Nati explicó que si bien todo ya forma parte del pasado, en su momento le "dolió" haber quedado tan expuesta. "Me re jode que me tilden de mentirosa porque como una pene siempre digo la verdad", concluyó. En agosto del año pasado y a pesar de que Nadal había aclarado en sus redes sociales que estaba muy tranquila con la forma en que había actuado porque Nati Jota no era su amiga, sino solo una compañera de trabajo, recibió muchas críticas por ponerse en pareja con el chaqueño Bruno Siri, por lo que tuvo que salir a aclarar la situación.

En un extenso descargo, la modelo había afirmado: "Hay un tema que es la apropiación de la gente: yo no soy la dueña de Bruno ni él es mi dueño, y nunca tuvimos un dueño. Lo importante en el amor es la libertad, saber que somos todos seres únicos, individuales y libres. No libres de estar encerrados en un cuarto, sino libres mental y espiritualmente. Podemos amar y tomar decisiones siempre que nos seamos fieles a nosotros mismos, sin lastimar al resto".