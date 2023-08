Otra víctima de Lotocki: "Cuando me miré tenía la cara de Fort y la pera de Dady Brieva"

Luego de la muerte del panelista de La Jaula de la Moda, Mariano Caprarola, y en medio del estado dudoso de salud de Silvina Luna como consecuencia de mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki, el médico volvió a quedar en el centro de la polémica. En esta ocasión, Vanesa Rúas, también fue paciente del condenado cirujano y afirmó que su experiencia fue de “terror”.

“Mi experiencia con él fue de terror. Yo trabajo con la estética y quería hacerme algo que me tensara la cara. En ese momento tenía 35, hoy tengo 43″, afirmó Rúas en diálogo con Socios del Espectáculo. La mujer es cosmetóloga, cosmiatra y dermacosmiatra, y tiene su propio centro de estética.

“En el momento, en consultorio, me dijo que iba a rellenar un poco con ácido hialurónico y me probó los cambios que quería con solución fisiológica, que se reabsorbe a los 20 minutos. Era un toque. Le dije que me gustaba y me pidió que volviera la semana próxima”, recordó la cosmetóloga.

Según explicó, a los días regresó al lugar acompañada por su pareja y descubrió que tenía que ir al quirófano, algo que el médico no le había avisado: “Fui a una habitación. Me acosté y me empezó a marcar cara y la pera. No entendía por qué si los rellenitos no iban ahí. Después empecé a sentir pinchazos. Me dolió tanto la cara que le pedí que me diera algo para calmar el dolor. Me sedaron por vena sin hacerme ningún prequirúrgico”, detalló.

“Cuando me desperté en la habitación, vi que mi novio de ese momento me miraba, estaba impactado. Cuando le pregunté qué tenía, me respondió: ‘La cara de Ricardo Fort’. Cuando me miré tenía la pera de Dady Brieva. No habíamos hablado de eso. Me hizo una cara masculina. Yo estaba llorando cuando él entró. Me dijo que sintió que así me quedaba mejor”, agregó Rúas.

La dramática experiencia de la mujer no terminó ahí: “Es un producto duro, no se reabsorbió como me había dicho. Él me decía que estaba inflamado, que me pusiera hielo. Fui dos veces más a quirófano con él para que me saque lo que me puso. Después otro médico serio me tuvo que hacer una liposucción para sacarme el producto de la pera, que ya estaba mezclado con tejido”.

Sobre el mismo tema habló hace cinco días, Pamela Sosa, ex pareja de Lotocki y también afectada en su salud por una intervención realizada. En una charla con Ángel de Brito en el programa de LAM, destacó: “Me cuesta hablar de esto, es como que uno necesita cerrar un ciclo y no se termina. Me parece que se va a terminar cuando este hombre esté preso. Hay mucha tristeza y mucho miedo, porque en el cuerpo tenemos esta bomba”.

“Lamentablemente se tuvo que llegar a la situación de Silvina para que a ese hombre lo inhabiliten y estamos esperando la sentencia firme”, expresó sobre el presente de la causa. “No puede haber un asesino suelto haciendo lo que quiere con el cuerpo de la gente. Supuestamente es un médico que salva vidas y lo único que hizo es perjudicar la salud de la gente y matar a personas”, aseguró Sosa.

La mujer fue pareja del médico por ocho años y relató que se sintió usada como conejillo de Indias y como forma de darse a conocer en el medio: “Me usó a mí y usó a mucha gente del medio. Él los operaba gratis, a Mariano también, y no sólo le inyectó en los glúteos, sino también en los brazos tenía metacril supuestamente. Y quiero aclarar algo importante: no es metacril lo que nos puso, es silicona líquida mezclada con un polímero, por eso hay una denuncia de él por estafa, que la Justicia no dio lugar”.