Otro desplante de Romano en televisión: ahora se fue enojado del programa de Pampita

Ya es casi una fórmula matemática: Gerardo Romano es invitado a un programa de televisión, se ofende por algún comentario o razón y se retira furioso del estudio. Si bien sorprende que al actor lo sigan invitando teniendo en cuenta su polémico historial de huidas al aire, Carolina "Pampita" Ardohain decidió apostar por él y, como dicta la tradición, se sumó a la lista de víctimas de Romano.

El lunes, el actor llegó a los estudio de Net TV para participar de Pampita Online, el ciclo que conduce la modelo que está cursando el quinto mes y medio de embarazo. Sin embargo, al llegar al lugar se retiró visiblemente molesto porque le pareció que había demasiada gente en el lugar y que ninguno de ellos respetaba los protocolos sanitarios impuestos por el Ministerio de la Salud a raíz de la pandemia de coronavirus.

En la puerta de la productora estaba Paparazzi y, al ver que Romano se retiraba molesto en su bicicleta, el cronista le preguntó si estaba enojado. “No, para nada”, contestó. Pero al ser indagado sobre los motivos de su inesperada salida, contestó indignado antes de irse: “Me fui porque el estudio está lleno de gente y hay un virus que se llama coronavirus”.

Tras la sorpresiva partida de Romano, Pampita evitó la polémica y al ser consultada por la supuesta falta de protocolos en su programa, respondió: “No tengo nada que contestar, hablen con producción. No voy a entrar en polémica ni contestar a nadie”. Cabe recordar que esta no es la primera vez que el actor abandona de manera drástica un programa de televisión.

En octubre de 2019, el actor abandonó Involucrados, ciclo de América TV, debido a que no quería compartir el piso con esmeralda Mitre. La cosa fue más o menos así: la hija de Bartolomé Mitre se quejó porque, a su juicio, no la dejaban hablar. En ese momento, Romano dijo que se iba porque no quería compartir espacio con una "negacionista".

Dicho y hecho: se levantó y se fue. Esmeralda Mitre dijo que no era ninguna negacionista, que en todo caso lo era su ex marido Darío Lopérfido, y al cabo de unos minutos de cotorreo, ella también se levantó y se fue, según dijo, para no ponerse a llorar. Las conductoras del programa, Pia Shaw y Débora Plager, pilotearon como pudieron la curiosa situación: le dijeron a Romano que él ya sabía que iba a estar Esmeralda, y le dijeron a Esmeralda que se calmara un poco. No lo consiguieron.

Pero los escándalos de Romano son varios. En julio de aquel año también había quedado inmerso en una insólita polémica: durante su participación en el programa Intratables lanzó una llamativa crítica a los “entretenedores”, y le apuntó especialmente al programa Pasapalabra, que se emitía a diario por Canal 13. Y desde la producción del programa que conducía Iván de Pineda lo acusaron de comportarse “como un nene que no recibió lo que quería en Navidad”.

Todo ocurrió durante una entrevista que le hacían a Romano en Intratables, cuando le preguntaron si prefería las ficciones de Sebastián Ortega o los programas de Marcelo Tinelli para ver en televisión. Sin embargo, el actor fue muy tajante: “No me gustan los entretenedores, porque mientras un país se debate en la situación caótica en la que estamos, el canal más importante del oligopolio mediático pasa un programa pelotudo que se llama Pasapalabra”.

Pero las críticas de Romano al programa de Iván de Pineda no quedaron ahí. El actor - que además es abogado - afirmó que “cuando alguien no sabe qué contestar, dice ‘Pasapalabra', como si tuviera cinco años”. Inclusive, agregó: “Me gustaría que hubiera un debate político a esa hora”. Las declaraciones de Romano no pasaron inadvertidas. Horas más tarde de sus dichos en Intratables salieron a responderle desde la producción de Pasapalabra.

A través de Twitter, una de las productoras ejecutivas del programa recogió el guante y dijo que le habían enviado una invitación al actor, y que para ir pidió una suma de dinero. “Gerardo Romano pidió ocho mil pesos para venir a ‘Pasapalabra’. Se le dijo que NO. Somos selectivos con el presupuesto del programa. Lamento enormemente que se comporte como un nene que no recibió lo que quería en Navidad. Si algo no somos es pelotudos… como para pagarle a él”.

Pero si a la novela le faltaba un capítulo.... “Y aclaro. Esto es porque de la nada dijo que es un programa pelotudo y que hay que cambiarlo por uno de debate político. O sea, ¿él le va a dar de comer a todas las familias que laburan ahí? No. Se caga en el laburo de los demás. Obvio”. Consultado por BigBang, Gerardo Romano no quiso responder a la producción de Pasapalabra. "No me interesa ese tema. Lo único que tengo para decir es que me parece un programa pasatista", señaló.