Otro dolor de cabeza para Vicky Xipolitakis: denuncian a su novio por violencia de género

Victoria Xipolitakis no puede encontrar la paz, al menos en el plano amoroso. En medio de la guerra judicial que mantiene con su ex marido Javier Naselli, a quien acusó de ejercer sobre ella "amenazas y lesiones en contexto de violencia de género", la blonda volvió a recibir otro cachetazo: su actual pareja, Diego Giardelli, enfrenta una grave denuncia de su ex mujer. por violencia de género.

Vicky conoció a Giardelli en marzo del año pasado, cuando el empresario de 48 años estaba divorciando de Evelyn, su ex mujer y con quien tiene una hija en común. "Evelyn dejó a Diego y Diego a los tres días decidió ponerse de novio con Vicky. Él se lo confesó a su ex pareja ya que mantienen un vínculo familiar", había detallado meses atrás el periodista Lío Pecoraro.

Según había contado, la mediática y Giardelli se fueron de vacaciones a Bariloche. "Ella no lo muestra en sus redes, pero visita mucho la casa de Barracas donde actualmente vive su novio. Conoció a Vicky como cliente de su empresa. Empezaron a frecuentar. Ella visitaba su local de electrónica en el barrio de Belgrano. A los tres días de separarse de su esposa, Evelyn, el empresario empezó a salir con Vicky", detalló.

Lo cierto es que Evelyn radicó hace un mes una denuncia por violencia de género contra el empresario. “La denuncia fue radicada hace un mes por Evelyn, de quien se está divorciando. Me cuentan que Giardelli no se puede acercar a ella”, agregó Pecoraro y aclaró que la mujer habría llamado a Vicky para ponerla al tanto de la situación que atraviesa con su ex en busca de un poco de sororidad de parte de La Griega.

Se trata de un hecho que Vicky ya habría sufrido en carne propia con su ex, a quien acusó de ser violento con ella y lo denunció en julio de 2019. La ex vedette declaró que el padre de Salvador Uriel la insultó, empujó y la “tomó del cuello” provocándole lesiones visibles. De acuerdo a la denuncia presentada por Xipolitakis, el empresario la “empujó, golpeando con sus manos fuertemente en su pecho, para luego tomarla del cuello provocándole lesiones visibles”.

Se trató del segundo episodio de violencia que sufrió Vicky. El primero tuvo lugar el 18 de diciembre de 2018, días después de haber dado a luz. En ese momento, la griega llamó al 911 aterrada para pedir ayuda. Un móvil de la Policía acudió al lugar y retiró a Naselli del departamento. “Hola, es para hacerte una denuncia. Estoy con un bebé y tengo un demente, quiero que se lo lleven. Por violencia… por violencia verbal", fue su pedido a la Policía.

Desde entonces, la mediática denunció que fue victima de numerosas situaciones de malos tratos: descalificativos, insultos, encierros y físicos, con golpes y tirones de cabello. Actualmente, Naselli pelea por tener un contacto con su hija, mientras que Vicky continúa con la causa por violencia de género. A mediados de abril de 2021, la jueza Patricia Ana Larroca le había otorgado una probation a Naselli en la causa.

La magistrada había decidido condenar al empresario a realizar el pago de 300 mil pesos en concepto de multa y obligarlo a hacer un curso de perspectiva de género. De esta manera y a pesar del pedido de la defensa de Vicky, que estaba a cargo de Yamil Castro Bianchi y ahora está en manos de Lorena Tafarel, Naselli había evitado el juicio “por amenazas y lesiones en contexto de violencia de género”.

Pero todo cambió en diciembre. La Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, integrada por Fernando Bosch, Marcelo Pablo Vázquez y Elizabeth Marum, anuló la probation que le habían asignado al empresario y pidió que la causa fuera elevada a juicio oral. Mientras esperan que comience el juicio, que sería en dos meses, Naselli continúa con la pelea en la Justicia para lograr la revinculación con Salvador Uriel.