Otro "error técnico" de Diego Leuco: la explicación después del "ojalá que se lesione Messi"

Diego Leuco volvió a quedar en el centro de la escena por cosas que suceden en los programas que conduce. Es que recientemente se viralizó un momento de Telenoche en el que, con él al aire, se escuchó a alguien vociferar un lapidario “ojalá que se lesione Messi”, justo en la previa a la final de la Copa América en la que el seleccionado nacional se coronó campeón luego de 28 años sin títulos internacionales.

El periodista, consciente de cómo se viralizó ese momento, hizo un descargo a través de su cuenta de Twitter. “De acá salió el audio sobre Messi que se escuchó al aire en Telenoche el viernes. Era una nota que se estaba realizando al mismo tiempo en TN. Fue un error técnico y la frase fue dicha por una persona que no tiene nada que ver con el programa”, sostuvo en un tuit que acompañó con el video del momento en el que se “cruzaron” los controles de ambas señales.

Todavía no hubo mayores detalles sobre lo que sucedió, pero en las redes sociales salieron a criticar al joven periodista ya que no es la primera vez que queda inmerso en los “errores técnicos”. Es que el año pasado, Leuco quedó en el centro de la polémica por “festejar” la cantidad de muertos por coronavirus en el país. El periodista de TN explicó que el festejo se debió a que por la cucaracha le acababan de cantar el rating del ciclo y denunció una "campaña de desprestigio en su contra".

"Lo viví mal, porque es triste", reconoció, en diálogo con el portal de espectáculos Teleshow. "Hay un montón de gente que te ataca solamente porque pensás distinto y aprovecha cualquier mentira sólo para pegarte. Porque era tan obvio que era mentira, tan ridícula la acusación", sumó.

Aunque las imágenes fueron volcadas a las redes por los usuarios, Leuco hijo apuntó contra Diego Brancatelli, uno de los miles que compartió con indignación el fragmento del festejo. "El propio Brancatelli, que es el que inventó todo, me tuvo que pedir perdón en Intratables. Se pasan tanto de vuelta, que se les termina volviendo en contra. Pero, por supuesto, se sufre muchísimo. Así son las operaciones políticas, de esto se trata", denunció.

Lo que sucedió con el periodista de Intratables no fue lo que recuerda Leuco. En su momento, tras la explicación del hijo de Alfredo Leuco, el panelista habló sobre el tema en América: "El tema es el gesto de Diego Leuco, después quedará en cada uno si le cree o no a Diego Leuco. Yo opto por no creerle. Acá es una cuestión mucho más larga, es una historia de enfrentamientos. Acá está la grieta y es cierto".

"Hay periodistas como Diego Leuco y un grupo selecto en los medios de comunicación que tienen una postura política totalmente asociada al antikirchnerismo, y está el grupo de periodistas como yo, que soy intelectualmente honesto y le digo a la gente desde dónde opino. Hay un grupo de periodistas que no lo dice. Esa grieta existe", reforzó Brancatelli.