Otro escándalo de Cinthia Fernández: faltó al programa por un problema de salud y aseguró que no le creen

Desde que Óscar González Oro asumió como nuevo conductor en reemplazo del Pollo Álvarez en el programa magazine de El Trece, que las cosas cambiaron. Y una de las personas que se vio más afectada fue justamente Cinthia Fernández que siempre se mostró de la misma manera: sin pelos en la lengua, sin vergüenza y si hay que generar conflicto, lo genera. Pero el mayor problema se desató porque su personalidad no encaja con la del conductor, que es todo lo contrario a lo que la bailarina pretende. Después de un tenso cruce, se abrió la puerta a una nueva pelea por la ausencia de la panelista en el programa, que probablemente se termine de desatar el día que regrese al aire.

La llegada de González Oro al programa “Nosotros a la mañana” comenzó sacándose chispas con Fernández por un intercambio de ideas en las cuales no se pusieron de acuerdo. ¿Qué sucedió? La semana anterior, mientras que Andrés Nara hablaba en vivo contando sobre la salud de Wanda, la panelista le hizo una serie de preguntas y al no recibir respuestas, el tono de voz se fue incrementando cada vez más. Ante esto, el conductor intentó parar con la situación y les pidió a los dos que resolvieran sus problemas personales fuera del aire si es que lo tenían para no seguir fomentando la discusión en televisión.

Ante esto, la bailarina le respondió: “No es una situación personal. Yo hice una pregunta periodística”, pero rápidamente, González Oro retrucó: “No te la quiere contestar”. Aun así, Cinthia fue por más. “Puedo preguntar las veces que se me canta”, lo cual el conductor le dijo: “No es así. Las reglas del juego no son así”. Frente a eso, la ex pareja de Matías Defederico optó por quitarse el micrófono, gritó que se encontraba “harta” por lo vivido y se retiró del estudio.

El programa continuó y minutos después, cuando se había terminado la entrevista con Nara y empezaban a encaminar un nuevo tema de debate, Fernández volvió a su silla, el conductor le preguntó qué le pasaba y ella, tras romper en llanto le contestó que no está acostumbrada a ciertas maneras de trabajo. “Me siento una mujer muy libre hace muchos años. No me gustan ciertas situaciones. No las sé disimular. No me gusta quedarme callada. No me hace bien”, dijo.

Con un poco más de calma y en un tono de voz tranquilizador para apaciguar la situación, Oro le manifestó que él necesitaba “orden” en el programa. “Todos tienen derecho a preguntar y hablar pero en orden. Porque si no se transforma en un programa que a mí no me gusta hacer. El griterío, que se cruce uno con otro”, detalló. “Discutir con una persona es casi una gimnasia para mí, porque busco el punto en el que también son personas. Me hubiese gustado que, ante la elevación de voz, hubiera habido otros tratos, otras frenadas. No me siento bien, no me siento cómoda. Prefiero llorar antes de insultar", cerró la modelo.

Sin embargo, el reemplazante del Pollo Álvarez optó por seguir con el programa diciendo que necesitaba aclarar las cosas con la panelista antes de pasar a otro tema y cuando todo parecía que podía mejorar en el ambiente laboral, luego de eso, Cinthia se manifestó en sus redes sociales de la peor manera anclando una guerra mediática: mencionó a Ángel De Brito buscando su respaldo haciendo entender que Oro no es un buen conductor, posteó un video en sus redes sociales con la canción “¿Quiénes son?” de Lali Espósito y lo que faltaba llegó hoy tras ausentarse al trabajo.

El programa se emitió sin la mamá de Charis, Bella y Francesca y desde El Trece pusieron en duda su motivo por el cual se ausentó, teniendo en cuenta su pelea, la amenaza con renunciar y sus polémicos posteos en las redes sociales. Todo encajaba perfecto para pensar que esta mañana no se quiso presentar por todo lo sucedido en la semana. Fue por eso que, según pudo revelar el periodista Pampito, la ex Angelita avisó que debía faltar por un problema de salud, aunque afirmó que desde el canal “no le creyeron” y lo tomaron como una excusa.

A la vez, mostró el audio que le envió la bailarina contándole su problema por el cual no pudo trabajar. "Me hice un control con mi ginecóloga y al parecer, estaba todo bien pero no me hizo eco porque yo estaba indispuesta. Me dijo que cuando ella volviera de sus vacaciones y ya no menstruara, volviera pero la cosa es que nunca se me cortó. Yo tengo un DIU que se me venció en febrero y ya me lo tengo que cambiar. Pero ahora estoy así y hay que ver si se me corrió el DIU, si me está lastimando o qué pasó", sostuvo.

Lo cierto es que por el momento, Cinthia no podrá presentarse en el programa y resta saber cómo se lo tomarán desde la producción, teniendo en cuenta que este problema de salud llega justo en el momento en el cual habló de una renuncia y expuso mediante Twitter que quiere volver a formar parte de LAM y que está a la espera de que se libere una silla para ocupar.