Otro ex cebollitas denunció a la tira infantil: "Abrías una puerta y estaban teniendo sexo"

Los escándalos de "Cebollitas" , la ficción infantil de los 90 con gran éxito en la TV nacional , siguen dando qué hablar. Primero fue Juan Yacuzzi, luego se le sumaron las de varios ex compañeros como Leandro Centeno (Hipvarios de suólito), Martín Miani (Tomás), Matías Boquete (Axel) y Mariana Rubio (Roxana). Y siguieron Diego Vicos (El Colo) y ahora Marcelo Italiano, quien interpretaba a Sammy. Después de 23 años, los actores de Cebollitas se animaron a contar públicamente algunos episodios de maltrato que sufrieron durante las jornadas de grabación de la tira infantil emitida por Telefe en 1997 y 1998.

“Para hacerla corta: si hoy grabáramos de nuevo Cebollitas y tuviéramos celulares, grabaríamos algo entre grabación y grabación, las cagadas a pedos y los gritos de los directores. Hoy no se podría hacer", comenzó Italiano en la entrevista concebida a Juan Echegoyen. Además, señaló: "Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo. No tenía nada que ver".

El actor confesó que todas las grabaciones eran un "calvario" y no eran para niños de esa edad." Yo veía a compañeros llorando pasándola mal. Si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse quedas para lo último’. Y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”, sentenció

También reveló que ha visto a adultos manteniendo relaciones sexuales durante las grabaciones. Lo aseguró al analizar los motivos por los que hay quienes desmienten las versiones de maltrato. “A lo mejor estaban bastante entretenidos en situaciones privadas, íntimas como para observar lo que estaba sucediendo. Es otra conjetura de lo que pasaba, porque cada uno estaba en la suya”.

“Yo, siendo un niño, me llevaba esas sorpresas a lo mejor al encontrarme atrás de un decorado a personas en situaciones comprometidas, o abriendo una puerta y encontrarme con sorpresas para ese niño de 11 u 12 años, edad que que tenía en aquel momento. Entonces, claro, a lo mejor estaban entretenidos en situaciones privadas, íntimas, y no atentos a lo que realmente estaba sucediendo. Por ahí capaz por eso hay muchas personas que no se acuerdan y dicen que no vieron nada. Lo que pasaba era que abrías una puerta y estaban teniendo sexo”, agregó Italiano.