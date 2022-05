Otro fuerte reclamo a Marcelo Tinelli: "Rompe las pelo... que la gente de LaFlia te basuree"

Sin lugar a dudas, Marcelo Tinelli está pasando por un presente desolador. A su renuncia, dada a conocer mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, a su cargo de presidente de San Lorenzo, club que está envuelto en una crisis deportiva y económica, se le sumó en las últimas horas un nuevo reclamo de parte de los ex participantes de Hogar Dulce Hogar, ciclo producido por LaFlia, conducido por Eugenia Tobal y que duró un suspiro por la pantalla del Trece.

Semanas atrás, BigBang había dado a conocer la denuncia de María Gabriela Tomassoni, mejor conocida por el apodo de "MaGa" y últimamente el de "Mamá Construye", quien se había cansado y le hizo un contundente pedido al conductor a través de las redes sociales: "Hola @cuervotinelli, los participantes de Hogar Dulce Hogar no cobramos aún ni los premios semanales, ni los premios diarios, ni los Kits de herramientas que ganamos trabajando en el programa. ¿Será que tendremos una respuesta satisfactoria a nuestros reclamos?. Su tuit, claro está, no tardó en viralizarse y sumó una gran cantidad de muestras de apoyo.

En diálogo con este portal, la mujer detalló que el reclamo era por "el incumplimiento del pago de los premios diarios y los kits de herramientas en el programa Hogar Dulce Hogar". "Somos 40 los que participamos y reclamamos. Tenemos un contrato firmado que decía que íbamos a cobrar 90 días después cada participación, ya pasaron 120 y todavía estamos esperando poder cobrar algo. No pagaron nada y nadie nos responde", había denunciado Tomassoni a finales de marzo. En total, la productora a cargo de Tinelli le debía 200 mil pesos: Particularmente, yo estuve cinco semanas en el programa y cada semana competíamos por vouchers de 40 mil pesos diarios, los cuales se repartían en el equipo".

Es decir, cada uno de los miembros recibía 10 mil pesos. Además, detalló que también competían por kits de herramientas valuados en 25 mil pesos y por premios semanales, cuyo monto ascendía a los $200 mil ($50 mil por integrante del equipo integrado por cuatro participantes). "Participé cinco semanas y gané dos. Me deben los premios de $50 mil, cuatro kits de herramienta y cinco vouchers. Pero no solo me deben a mi, sino a todos los que concursamos. Hay una señora de 78 años a la que le deben 10 mil pesos. Ella es jubilada y para ella, es mucha plata. Estamos hinchados los huevos y lo que queremos es saber cuándo o en qué fecha nos van a pagar", sostuvo.

Su reclamo público no tardó en llegar a oídos de los productores de LaFlia, los cuales rápidamente se comunicaron con "MaGa" para acordar una fecha y método de pagos. "Buen día. Gracias a todos en este hermoso antro, por apoyarme con lo del reclamo. Les cuento que ayer, dos productores se comunicaron conmigo para avisarme que pagarán la próxima semana. Espero, de corazón, que cumplan. Mi sonrisa, literalmente, está en juego", avisó en las redes sociales.

Pero a más de un mes de esa promesa, los concursantes siguen sin recibir lo adeudado. "Nos siguen diciendo esto y la verdad, me canso de no tener una fecha cierta de pago. Llevo semanas recibiendo las mismas respuestas. ¡Ponete las pilas,l a gente a la que le debes la guita no puede seguir esperando mientras el resto ya cobró!", escribió, fastidiosa y visiblemente enojada, Tomassoni en las últimas horas.

En la captura que compartió se puede leer la excusa de uno de los productores a cargo de abonar los premios, el cual le aclara que el reclamo ya fue hecho en el área administrativa y le advierten que el pago está demorado. A su vez, la ex concursante compartió el video de otro participante haciendo un reclamo similar: "Mi nombre es Carlos. Por este medio quiero reclamar mi premio y el de muchos chicos que participaron de Hogar dulce hogar".

Y agrega: "Este es mi taller, soy un simple laburante, me rompo el traste como la mayoría de los argentinos. Teníamos un contrato firmado por tres meses, transcurrió todo eso, no tenemos novedades de los pagos. A mi me representa un montón el premio que gané porque gasté mucha plata para participar del programa. Rompe demasiado las pelotas que se caguen en la gente que labura y pone su voluntad para sacar el país adelante y Gente como esta, empresarios, la gente de LaFlia que te basureen, que te digan que se están ocupando cuando no es así. Espero novedades y que le paguen a todos".

Cabe remarcar que en su momento, "MaGa" le explicó a este sitio que hubo participantes que viajaron desde Mendoza o de La Pampa para concursar pagándose el pasaje de sus bolsillos. "Todos somos laburantes, a ninguno nos sobra la guita o somos personas del medio que queremos ser famosos. No sabemos hasta donde reclamar sin tener que recurrir a los abogados", había agregado Tomassoni en conversación con este sitio.