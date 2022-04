"Pa' que todas mis babies...": Tini, sus sugerentes posteos y el operativo que activó

Después de que circularan con fuerza las primeras fotos en Ibiza junto a Rodrigo De Paul, Tini Stoessel decidió activar un operativo especial asesorada no sólo por su familia para evitar que el escándalo de la separación del futbolista con la modelo Camila Homs no impacte de forma negativa en su imagen, su carrera y, claro, en sus contratos.

Por recomendación de su entorno, la cantante decidió "seguir con su vida en redes sociales como si nada pasara" y no suspender la promoción de su nuevo tema, La Triple T. En efecto, Tini compartió en las últimas horas una sensual producción de fotos que acompaña la grabación del videoclip, con la sugerente cita del tema: "Pa' que todas mis babies le metan hasta abajo".

Atenta a la repercusión mediática que generaron no sólo las primeras fotos con De Paul, sino también las crudas acusaciones de la madre de Homs (quien desde hace meses la incinera en redes sociales y asegura que fue quien "destruyó" la familia de su hija); Tini sorteó con silencio de radio las críticas y no dio acuso de recibo al planteo patriarcal de la ex suegra del futbolista.

En las últimas horas, el fotógrafo que logró capturar las fotos que prueban el romance con De Paul reconoció que recibió llamados de la familia de Tini. "De parte de De Paul no hubo mensaje, pero sí es verdad que de parte de Camila y de la familia de Tini Stoessel me han llamado", advirtió en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

"Camila me mandó un audio, en el que me dice que la está pasando mal; enojada no estaba, pero sí estaba destrozada sentimentalmente. Tiene esperanzas que De Paul se canse de este rollo o pasatiempo. Tiene esperanzas de que vuelva con su familia, ya que la ha dejado con dos chiquitos", sumó.