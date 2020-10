Pablito Ruiz fue a una fiesta clandestina y lo echaron del Cantando 2020: "Errar es humano"

Los casos de COVID-19 en el Cantando por un sueño se descontrolaron y en las últimas horas la producción de LaFlia decidió tomar la contundente decisión de echar del certamen a Pablito Ruiz: el cantante acudió a una fiesta clandestina el sábado, el viernes anterior había tenido su ansiado debut en la pista de canto, y el propio Marcelo Tinelli decidió que no esté más en el certamen.

El interprete de "¡Oh Mama! Ella Me Ha Besado" había sido incorporado al Cantando 2020 junto a Ivanna Rossi para reemplazar a Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de que la coach del grupo, Natalia Cociuffo, y la hija de Yanina Latorre diera positivo de coronavirus.

Cabe destacar que dentro del certamen también contrajeron la enfermedad Ángela Leiva, Brian Lanzelotta, Flor Torrente, el locutor Martín Salwe, Fredy Villarreal y Charlotte Caniggia, lo que ubica al reality en una delicada situación sanitaria.

Luego de dar el "sí" para reemplazar a Lola y a Lucas Spadafora, quien dio negativo pero por precaución permanece aislado, este domingo se viralizaron fotos que muestran a Pablito Ruiz en una fiesta clandestina, por lo que fue inmediatamente bajado del certamen de canto.

En las imágenes, publicadas por el modelo Marcos Zalazar y el ex Gran Hermano Cristian Urrizaga -más conocido como Cristian U- en sus propias cuentas de Instagram, que luego se viralizaron, se los ve rompiendo con todos los protocolos sanitarias impuestos por la pandemia.

Una vez que fue despedido, Pablo Ruiz realizó un descargo en las redes sociales, pidió disculpas y contó que se encontraba transitado una fuerte depresión a causa del fallecimiento de su madre hace cuatro años y la llegada del Día de la madre (el domingo 18 de octubre).

"Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión y no hay que hacerlo. Estoy castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias", contó y aclaró que este lunes se hará un hisopado.

En ese sentido, explicó que el jueves se realizará otro test por protocolo para descartar cualquier indicio de la enfermedad y agregó: "A las 72 hs hay que hacerse otro hisopado para que esté todo bien, todo chequeado. No es excusa, no hay que hacerlo. Me equivoqué".

Finalmente, Ruiz remarcó que "errar es humano" y pido disculpas públicamente. "¿Quieren saber el motivo? No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que yo perdí mi vieja hace poco y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Así que nada, voy a seguir los protocolos y nos vemos. Ojalá pueda enmendar esto", dijo recordando a su madre, quien falleció en mayo de 2016.

Al escuchar su pedido de disculpas, el mandamás de LaFlia optó por no darle mayor importancia a la situación y le agradeció al cantante la sinceridad en medio de este delicado momento de salud que atraviesa el ciclo de El Trece: "Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020”, escribió Tinelli, dejándole las puertas abiertas para que pueda retornar al certamen.