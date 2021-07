Pablo Echarri no descarta lanzarse como intendente: las definiciones políticas del actor

Después de catorce años como tesorero a SAGAI, Pablo Echarri reconoció sus ganas de tener una eventual candidatura política en los próximos años. El también actor salió a cruzar las candidaturas que nacen de la "anti política" y destacó la participación ciudadana como una de las fortalezas del sistema democrático.

Al ser consultado en el ciclo Subí, después te explico sobre la posibilidad de desembarcar en la política partidaria, Echarri reconoció: "Está dentro mío. Ya los catorce años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política".

"Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de Sagai es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es algo fáctico y palpable. Cuando uno experimenta esa realidad, es muy difícil dejar de utilizarla, dejar la herramienta de lado", precisó.

Mientras la lista de famosos que buscan desembarcar en el Congreso se sigue engrosando, el actor reconoció que le gusta más la gestión del Ejecutivo: "Yo prefiero lo ejecutivo, porque los años de Sagai me dieron experiencia administrativa. Me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un espacio como un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que está en mí, que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas; pero también poniendo en marcha la cuestión administrativa. Yo soy muy pragmático con lo que se puede y no se puede hacer".

Al momento, su prioridad es avanzar con la puesta en marcha de su productora, Alternativa. "Tengo la intención de dedicarme a generar ese espacio de creación, por eso esas dos cosas son un poco incompatibles (por la gestión pública). Estar trabajando con lo que es el sector privado y luego con el sector político es un poco difícil, pero no lo descarto".