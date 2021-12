Pablo Sultani, del fenómeno Violetta y Papá Noel al duro momento en pandemia: "Morí y volví a revivir"

La carrera de Pablo Sultani -reconocido actor por sus papeles en la serie que catapultó a Tini Stoessel, Violetta, o en Los Productores, la obra protagonizada por Guillermo Francella y Enrique Pinti que marcó su debut en el teatro en 2005 y que le valió su primer gran premio, el Ace revelación, por su papel del alemán neonazi Franz Liebkind- siempre estuvo ligada al humor. De hecho, el actor lle afirma a BigBang: "Me encanta hacer reír al público".

Después, una seguidilla traída de Broadway: Sweet Charity, Rent, El joven Frankenstein, El Pasajero. Se sumó a la locura de Random Creativos, los creadores de La Parka, en sus últimos dos hits musicales Alicia en Frikiland y De gira en la Farruka, hizo televisión (Casados con hijos, Son de Fierro, El Elegido). Pero fue su interpretación del Profesor Beto en Violetta, la que le sigue generando gran satisfacción.

De hecho, le confirmó a este sitio que la compañía del simpático ratón estadounidense lo volvió a contratar para la tercera temporada de la serie animada Nivis: Amigos de otro mundo y lo tuvo en cuenta para FreeKs, la nueva serie original de rock y misterio de que será en Disney+. "Hago un co-protagónico que nada tiene que ver al personaje que hice en Violetta. Hago de un rockero venido a menos, muy duro para el resto, que en los 80´ y 90´ venía bien y le pasaron cosas", contó.

Pero además de Disney, Sultani actualmente es el protagonista de "Una mágica Navidad", el nuevo espectáculo dirigido por Flavio Mendoza en el Circo del Ánima, que combina arte, despliegue y tecnología en una imponente carpa instalada en el porteño Parque Sarmiento. "Las veces que trabajé con Flavio, como en Siddharta, me preguntaron si me van colgar. ¡Esa es la típica! y yo les respondo que es lo que más me gustaría a mi", cuenta, entre risas, el actor.

Y agrega: "Es un espectáculo de primer nivel, un excelente show de circo. La gente, los chicos y todos que no fueron se van alucinar porque van a encontrar casi todas las disciplinas artísticas, como arreos, trapecios, payasos, acrobacia y el music hall. Es un espectáculo que tranquilamente está al nivel de un show internacional, obviamente es un show de circo pero nada tiene que envidiarle a cualquier show temático".

En diálogo con este sitio, Sultani habló de todo: su actualidad, la dura pérdida de su mamá, su paso por Violetta y el difícil camino que tuvo que transitar debido a la pandemia. "Me morí y volví a revivir. Me cuesta mucho hablar de esto sin emocionarme mucho. Básicamente algo en mí se murió, no solo por la pérdida de los míos sino por el dolor y las dificultades de amigos que estaba acá o en otros países", destacó el carismático artista.

La entrevista completa a Pablo Sultani.

Cuando uno se da cuenta que Mágica Navidad es dirigida por Flavio Mendoza se imagina piruetas por todos lados. ¿Vos te animarías?

- No solamente la gente de imagina es, sino que las veces que trabajé con Flavio. como en Siddharta o distintos sketches, me preguntaron si me iban colgar. ¡Esa es la típica! y yo les respondo que es lo que más me gustaría a mi. Es un espectáculo de primer nivel, un excelente show de circo. La gente, los chicos y todos los que no fueron se van alucinar porque van a encontrar casi todas las disciplinas artísticas como arreos, trapecios, payasos, acrobacia y el music hall.

Es un espectáculo que tranquilamente está al nivel de un show internacional, obviamente es un show de circo pero nada tiene que envidiarle a cualquier show temático Yo hago de Papá Noel, pero con una onda distinta. Obvio que hay una historia detrás. De hecho uno de los mayores hallazgos del show es su duración, es justa, no queda ni larga ni corta.

Durante algunas interacciones con los duendes, tengo mucho contacto con el público. Durante el show, el público que se queda a solas conmigo, hay mucho disparate. Cuando uno se mete dentro de estos personajes físicamente, y me pasó también cuando hice el musical de Shrek, sale mi impronta, mi humor y lo que me gusta hacer, que es divertir.

Iniciaste tu carrera en televisión, pero hoy la vida te tiene arriba de los tablones. ¿Dónde te sentís mas cómodo?

- Con el tiempo voy cambiando, pero yo me siento feliz en cualquiera de los ámbitos que pueda abarcar, ya sea teatro, tele o música. Yo me siento feliz, agradecido y a gusto. No me resulta difícil ni fácil. De hecho, me resulta más fácil que difícil, pero no un fácil de hacerlo de taco, sino porque es un placer hacer lo que realmente te gusta y amas. ¡Ese es el verdadero éxito!. No ganar un montón de guita o tener un mega protagónico, sobre todo después de todo lo que venimos pasando.

Este año tuve la enorme alegría que me vengan a convocar Flavio (Mendoza) y todo su equipo. Primero hice la tercera temporada de Nivis: Amigos de otro mundo, que incluye animación y en donde hago una participación muy divertida. Después comenzó FreeKs, una nueva serie para Disney plus donde hago un co-protagónico que nada tiene que ver al personaje que hice en Violetta. Hago de un rockero venido a menos, muy duro para el resto, que venía bien y le pasan cosas.

Ya pasaron 16 años de tu debut en el teatro con Los Productores y que te valió tu primer premio. ¿Te puede llegar a cegar la fama?

- Si sos un pelotu....te puede llegar a obnubilar. ¿A qué me refiero? A no tener atada tus bases. Por su puesto que a veces pegamos trabajos de mucho dinero o protagonismo y no voy a negar que hay luces que aparecen siempre que te dicen: "sos capo" y que estás escalando. Pero no las necesitas. Para mi subirme al escenario me da el placer de hacer lo que amo. Así me criaron, vengo de familia de artistas.

Son y se hacen los artistas. Mi tío, Corcho Segall, era del dúo los Blue Jeans, con Beto César. Trabajó cabeza a cabeza con Susana Giménez. Nélida Lobato era prima de mi mamá. Mi abuelo, Lalo Segall, era guitarrista y acompañó a todos como parte del trío La Mejicanita y sus Chinacos. Siempre las reuniones familiares era una cosa de todos cantando y muy bien. Mis primos están en El Choque Urbano.

Lamentablemente hace unos meses falleció mi primo Matías. que es un dolor fuertísimo que se suma a la muerte de mi mamá el año pasado. No fallecieron por COVID, pero es un dolor terrible. Mi primo era un músico muy querido, una persona muy hermosa. Si bien lo de mi vieja me hizo mierda el corazón, lo que le pasó a mi primo me pegó muy fuerte porque era muy joven.

Después de todas estas cuestiones, no solamente las pérdidas de los seres queridos, ciertos comportamientos a la hora de trabajar y contenidos que tengan que ver con creérsela me parece que están fuera de lugar y son aburridos. Sobre todo, poco empáticos. Es una época para aprender a no repetir pelotudeces sin olvidarse de uno y a tratarse con cuidado. Se te puede subir el éxito, pero tarde o temprano te podés quedar solo y yo no quiero eso. La fama es un cuento muy bonito, pero no quiero que me convierta en una persona horrible.

En marzo se va a cumplir una década del debut de Violetta. ¿Te imaginaste que iba a tener tanto éxito?

Si me hubieran preguntado en 2012, te hubiera dicho que no me iba a imaginar que iba a repercutir tanto. Pero ni loco iba a saber que me iban a reconocer por mi nombre o el de mi personaje cuando viajábamos a otros países. En Nueva York siempre había alguien me reconocía y no solo Argentinos, sino de todas partes del mundo. Y eso me pasaba en todos los países de Latinoamérica o afuera. Era muy hermoso andar por lugares que jamás creí recorrer. Fue un éxito hermoso que me llenó de alegría y emoción. Me hizo generar un vínculo muy fuerte con gente muy pequeña. Cuando te eligen los chicos, es posta porque tienen una percepción maravillosa.

¿Volviste a revivir aquella participación?

- Si. Y de una forma muy divertida. Las temporadas están completas en HD en Disney plus y hay algo que me divierte mucho, que es verme con diferentes doblajes y Violetta ¡tiene más de diez!. Mi personaje era un payaso total y te cuento un secreto que me divierte: un amigo mío trabajaba en ese momento haciendo la remasterización del audio federal de la serie.

Siempre se hace una banda internacional donde se ponen todos los ruidos y efectos para que después en otros países agreguen las voces de los actores. Como mi personaje era diferente a la hora de hablar, porque era muy impulsivo, torpe y hacía ruidos, rompía cosas todo el tiempo, este amigo me dice "los muchachos que están haciendo la banda internacional te mandan un besito a vos y a toda tu familia". Era muy difícil poner una escena mía en francés italiano o alemán.

¿Cómo transitaste la pandemia donde los artistas fueron los primeros en abandonar los escenarios y los últimos en volver?

- Me morí y volví a revivir. Me cuesta mucho hablar de esto sin emocionarme mucho. Básicamente algo en mí se murió, no solo por la pérdida de los míos sino por el dolor y las dificultades de amigos que estaban acá o en otros países. Siento que me fui apagando, pensé que jamás iba a volver a estar delante de una cámara. Por supuesto que valoré dejar la actuación y no era yo solo, sino que gente conocida también lo hizo. Pero volví con mucha pila a trabajar recibiendo felicitaciones inesperadas de la familia Disney Caí en un pozo fuerte, pero pude pegar un patadón para salir. Pero me costó mucho averiguar cómo pegar ese patadón.