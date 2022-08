Pachano habló de su complejo estado de salud: "Me tengo que operar de un tumor en la cabeza"

Si de larga y exitosa trayectoria hablamos, la de Aníbal Pachano es sin duda una de ellas. El bailarín, coreógrafo y director teatral comenzó su carrera artística en 1982, dejando de lado su profesión como arquitecto (se había recibido en la Universidad de Buenos Aires en 1980), con su grupo de baile Bottom Tap. Desde entonces no paró: participó de más de una veintena de obras teatrales y programas de televisión.

Entre ellos, fue jurado del Bailando por un sueño en cuatro oportunidades, trabajó como panelista en "Bendita TV", ciclo que conduce Beto Casella, y viajó a Paraguay para ser jurado en los programas Parodiando y Baila Conmigo. Reconocido por su llamativa manera de vestir, usa fracs con corbata muy coloridos y se identifica por sus galeras, las cuales utiliza para ocasiones particulares, también se coronó como ganador del reality Corte y Confección.

Pero la extensa carrera de Pachano no siempre estuvo guiada por los aplausos y los repentinos problemas de salud comenzaron a jugarle una mala pasada desde hace ya varios años. De hecho, en julio debió iniciar un nuevo tratamiento oncológico para paliar el cáncer que lo acecha desde 2017. Además, pandemia de por medio, a comienzos de 2021 tuvo coronavirus, aunque afortunadamente transitó la enfermedad son síntomas "leves".

Lo cierto es que su salud volvió a generar gran preocupación luego de que el propio artista contara que tuvo algunos episodios que lo alertaron para concurrir al médico en septiembre del año pasado y que deberá ser operado debido a que la medicación que controlaba su enfermedad dejó de hacer efecto. “Para que la gente no se quede solo en el miedo o el susto, quiero decirles que se puede", sostuvo.

Pachano recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón y metástasis en el cerebro en 2017. Por eso, decidió enviarle fuerzas a quienes estén pasando por una situación similar a la de él. "Decirles que está bueno hablar del tema con todas las letras y que yo voy camino a una sanación porque jamás dejé de proyectar”, remarcó.

Por esta razón, y tras pensarlo con mucho detenimiento, el protagonista de los espectáculos como Pour La Gallery, Smile, Divaine, Tangou, Smoke, Varieté y para María Elena y Smail decidió retirarse de los escenarios con su última obra a la que bautizó como Así vuelvo, donde repasa cada uno de sus hitos de su carrera profesional y de su vida personal.

En diálogo con el ciclo Toda la vida, por la pantalla de Net TV, el también productor explicó que el humor fue su gran aliado para encontrar fortaleza. “Ahora me tengo que operar de un tumor en la cabeza. Así no rompen y la molestan a mi hija (Sofía Pachano), me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo, que es del área motriz", detalló.

Según comentó, se someterá a una cirugía entre el 20 y el 23 de septiembre. "¡Me voy a operar”, dijo y explicó que comenzó a sentir algunos síntomas arriba del escenario. “Estando en el escenario se me paralizó una pierna, y tengo una sinusitis terrible, pero lo sobrellevo”, contó y destacó que desde hace casi un año que los médicos siguen su evolución de su cuadro por los síntomas que tuvo.

Durante la última resonancia, salió que se había "agrandado una parte que recubre y que tenía dos opciones: probar con rayos, pero eso es paliativo y momentáneo porque el tumor sigue estando ahí, y la otra opción era extraerlo directamente. Así que decidí ir de una por esta última sin dudar”. Y reflexionó: “Este proceso que tuve durante estos cinco años de la enfermedad fue entender qué me pasaba y por qué. Uno va a llegando a límites que tenés que traspasar”.

En diciembre del año pasado, Pachano dialogó con BigBang, se refirió a su salud, habló de lo que significó tomar la decisión de alejarse de los escenarios, de cuál es su más grande anhelo y a qué se dedicará a partir de su retiro. "Voy a dirigir, es decir, lo que hago siempre. Me voy a bajar del escenario para producir, armar la estética... voy a armar espectáculos míos y nuevos", había contado.

En aquella oportunidad, el artista ya le había adelantado a este sitio que se le había "inflamado" uno de los tumores que al estar del lado motriz le afectó en parte el equilibrio. "Yo estoy muy bien, simplemente se inflamó uno de los tumores del cerebro y lo desinflamaron. A veces me interno por 24 horas cuando me aplican determinados medicamentos porque prefiero estar tranquilo el día que lo hago. Del cuadro del cáncer original de 2017, hoy estoy mejor. Me descubrieron seis tumores en la cabeza, me operaron y me quitaron uno. Mi cabeza y emoción siempre las mantuve en alto para que no se generara ningún pensamiento de estrés o depresión. Me parece que lo primordial es estar bien con uno mismo", había dicho.