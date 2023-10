Pachu Peña en BBN: “Ahora en la calle me piden fotos por Luzu y no por Videomatch”

La continuidad laboral convoca a Pachu Peña y lejos de tomarse un recreo, el actor y querido humorista argentino absorbe cada oportunidad que le regala el oficio. “Entre obra y obra no paré más que una semana, pero disfruto mucho lo que hago. Si bien hace rato no me tomo unas vacaciones en familia, cuando viene trabajo lo agarro porque me gusta”, explica tras la auspiciosa temporada teatral de “Un Plan Perfecto” y hoy de gira con “Tertawa”, comedia que lo reencuentra con José María Muscari y Sebastián Almada.

“Pasamos por Neuquén hace unos días, con este delivery del humor donde estamos recorriendo parte del interior del país y Uruguay, Paraguay y Bolivia”, repasa el cómico y hoy streamer de LUZU TV, que continúa girando sin escalas hasta mediados de noviembre, donde lo espera otro reto teatral que desembocará en las sierras.

-Decías que hace mucho no tomas vacaciones en familia. ¿Sos de los que disfrutan o padecen?

-Sí, pero las veces que me tomé, que fue hace bastante, con 10 días, una semana ya estoy. Ya quiero estar en mi casa, haciendo algo, activo, lo necesito. Es una adrenalina linda las ganas de trabajar.

-Ahora que estas con “Tertawa”, me imagino que no hay como trabajar con amigos...

-Es un placer reencontrarnos después de muchísimo tiempo. Nosotros nos conocimos en el viejo “VideoMatch” de los 90 y si bien nos seguimos viendo, volver a juntarnos en una comedia es muy placentero y a los tres nos pasa lo mismo. Cenamos juntos, vamos para todos lados juntos y nos queremos.

-¿Cómo es hacer reír en una Argentina como la de hoy, donde los ánimos no son los mejores? El comediante nunca la tiene fácil...

-El humor siempre es bienvenido y necesario. Sobre todo en nuestro país, con todo lo que está ocurriendo. Y creo que la gente se vuelca a distenderse para pasar un momento. A veces también buscan las comedias porque al no haber programas de humor, buscan divertirse porque en la tele no nos ven.

-¿Te visualizás en la tele de hoy?

-Lo hablaba con los chicos... Hoy en día, por ahí, haces un programa que tenés todas las ideas, con unas ganas terribles y después medís 1.5 porque el programa anterior te dejó poco y la gente ve lo que quiere o cuando quiere desde otras plataformas. Salvo que sea un partido de fútbol o un noticiero.

-¿Te costó aggiornarte al universo del streaming? ¿Tenías alguna resistencia?

-Disfruto mucho haciéndolo y me siento muy cómodo en LUZU. Nico Occhiato la tiene muy clara. Y me asombra la cantidad de público que se prende y es gente que no está consumiendo TV. Si bien abarco un poco de todo, mi público es capaz un poco más de mi época...

-Hay una fidelidad con vos.

-Sí, gracias a dios. También chicos jóvenes que te conocen por el streaming o algo que han visto en su celu. Es muy loco. La otra vez pasaba por un colegio caminando y salían chicos que me pedían fotos y no era por “Videomatch”.

- Y ser el mayor entre tanta juventud, ¿Es como cuando arrancas la facultad de más grande?

-Tal cual, sería más el rector entre tanta juventud y con otro lenguaje también. Siempre digo: llegó la palabra mayor, la autoridad... (Risas) Pero me siento querido y cuidado. Este verano está en los planes una comedia nueva, que está preparando Pedro Alfonso y muy contento con eso también.

-Con el familión que tenés -cuatro hijos- sos un gran malabarista para cumplir con tanta demanda y estar para ellos...

-Sí, me da cosa, pero ellos entienden. Aunque extraño estar en mi casa porque el streaming también me lleva dos días a la semana de no estar a la noche. Y enseguida que tengo un rato libre voy a mi casa porque quiero verlos y charlar con ellos. Pero mis hijos son muy compañeros. Los veranos me vienen a visitar, con amigos o mis hijos con sus novias.

-¿Sos el más serio de los cómicos argentinos?

-(Se ríe) Sí, a pesar de que tengo una risa fácil soy bastante serio, tranquilo, una persona común, con los pies sobre la tierra. Soy muy tímido, salvo cuando entro en confianza. Soy así desde que me miré hacia adentro y me conocí.

-Has contado que tampoco eras el payaso de tu clase...

-Para nada. Yo era el que daba las ideas para hacer cosas porque, por ahí, no me animaba por mi timidez.

-Con la carrera que tenés, nunca tuviste prejuicio con participar de realitys. ¿Siempre es una puerta abierta para vos?

-Estuve en el Gran Hermano Famosos que para mí era entrar a hacer humor, porque no tengo nada que ver con ese mundo y el formato de estar encerrado. Pero el productor que era amigo mío me había pedido, pero después pedí por favor que me sacaran porque me estaba por escapar. Me divertí la primera semana. Estaba tranquilo, pero no sabía de mis hijos...

-¿Del reality de costura, te llevaste buenas herramientas para la vida?

-Yo me quedo con amigos siempre de donde voy a trabajar, fui a divertirme y también estábamos todavía con el encierro en pandemia. Sabía que quien lo veía necesitaba reírse y “el Chato” me decía: ‘la gente quiere verte tejer’. Y no es que lo tomé para la joda, pero traté de llegar un poco de alegría y humor.

-Debes ser de los pocos famosos que no tienen haters (odiadores). ¿Sentís que despertas mas amores que odios?

-Sí, por suerte recibo mucho amor en la calle y en redes. Sí siempre alguno te va a criticar porque no le gustas y te lo va a decir, pero me siento muy querido y agradecido del público. Me tomo el trabajo de responderles a casi todos cuando puedo, me piden videos para cumpleaños y saludos que los hago siempre que tengo tiempo.

-¿Es verdad que filmaste una comedia dramática que todavía no vio la luz? ¿Cómo te sentiste en esas aguas?

-Sí, la película “Lennons”, de José Cicala con gran elenco. El mío es un papel chico y me sentí muy bien, con mucha libertad. Es muy divertida y bien lograda. Quiero sorprenderme cuando la vea, aunque me cuesta mirarme.

-¿Nunca dejas de divertirte haciendo reír? ¿Te haces esa pregunta?

-Sí, me la he hecho. Es fundamental que yo me divierta para trasmitirle eso a la gente, sino creo que voy a fallar yo y entonces a ellos.

-¿Existe algún plan B o fantasía tuya, por si algún día sucede?

-Yo creo que no me voy a aburrir nunca, por ahí si voy a tener claro el día que la gente no se divierta o me vea y me diga: ya estas grande, hasta acá llegaste. Pero esta profesión es un día a día.