Pachu zafó del contagio masivo de El Precio Justo: no tiene coronavirus

Pachu Peña zafó. Él no tiene coronavirus. Una buena, al menos.

Ayer se había filtrado el rumor de que el humorista había dado positivo. "Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana. Me siento bien de salud, no tengo ningún síntoma de nada y estoy aislado desde hace 12 días. Según el protocolo, no tengo contacto con mi familia, como solo, estoy solo en un cuarto. Es grave si se filtró el resultado de mi hisopado", había dicho Peña ayer al programa Hay que ver. Ahora, quedó claro que se trató de un simple rumor, esparcido con vaya a saber qué intenciones.

La duda surgió a partir de que Pachu participara del programa televisivo El virus justo, digo, El precio justo. Entre quienes participaron el viernes 12 y el sábado 13 de junio ya hay 15 casos positivos, incluyendo a la conductora del programa Lizy Tagliani, y su ayudante Floppy. También dieron positivo el humorista y productor Miguel Ángel Cherutti, y la poeta Belén Francese. Ayer habían comunicado sus negativos otros famosos, como Magui Bravi, Santi Maratea, Franco Torchia y Lizardo Ponce.