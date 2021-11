¡Pagá lo que debés, Pocho! La fortuna que Yanina Screpante le reclama a Lavezzi

Más allá de que fue uno de los jugadores más conocidos de la Selección Argentina por su llamativo look, su forma de ser y su desempeño durante el Mundial de Brasil 2014, Ezequiel Lavezzi también fue uno de los futbolistas mejores pagos del planeta.

Cuando dejó el París Saint Germain y se sumó al Hebei Fortune, en China, el Pocho superó a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo y ocupó el primer puesto de los salarios a nivel mundial ya que cobraba 43 millones de euros anuales.



Era 2018 y con esa riqueza, Lavezzi también hacía un cambio drástico en su vida. Después de ocho años en pareja con Yanina Screpante, le ponía un punto final al noviazgo. Entonces ella dejó primero un departamento de la pareja en París y luego se mudó a Buenos Aires.

Así comenzó una guerra judicial por una montaña de dinero. Ella se quedó en un penthouse que la pareja tenía en Olivos. Él le pidió que se fuera de ahí. Ella se negó. Antes quería una cantidad determinada de dinero en sus cuentas bancarias. ¿La razón? Simple. Ella dejó su ascendente carrera como modelo para acompañarlo en sus años por Europa.

Pero el Pocho se negó. “Si querés algo, haceme juicio”, la apuró él. Ella le hizo caso. Pero la contraofensiva no se hizo esperar y hace unos días, ella debió dejar el piso en Olivos porque la justicia ordenó su desalojo. En solo 15 días, Yanina organizó la mudanza.

Los allegados a Lavezzi dejaron trascender en los medios que le había pagado una fortuna a su ex novia. Primero aseguraron que le había dejado una cuenta con un millón y medio de dólares. Luego que la suma había trepado a más de 3.000.000 de euros. Nada de eso era cierto.

Ahora salió a la luz que luego de desalojarla del penthouse de 350.000 dólares, Screpante se mudó a otro departamento en Olivos mucho más chico. Y que Lavezzi no peleará por dos casas en Cardales, que había puesto a nombre de la madre Yanina.



A pesar de todo eso, para Screpante la batalla judicial no terminó. De hecho, ya comenzó una nueva demanda por “compensación económica” contra el ex futbolista. ¿Cuánto le pide? 15 millones de dólares.

En ese sentido, Mariana Gallego, la abogada de Lavezzi en Argentina junto a Elena Baroni, afirmó sobre el pedido de Screpante: "Está mal asesorada. Ella está en su derecho de pedir o reclamar la cifra que crea conveniente, pero todo tiene pautas de criterio. Acá la culpa no la tiene ella, sino quien la lleva a pedir semejante cosa. Ella salió enormemente beneficiada de la relación”.

Y agregó sobre el desalojo: “Nosotros iniciamos un proceso de desalojo una vez que se agotaron todas las instancias de atribución de vivienda. De acuerdo a la ley, la mujer no casada tiene derecho a quedarse en el hogar que fuera sede del hogar conyugal por el término de dos años. Screpante vivió tres años en ese lugar. Recién en mayo de 2020 se la intimó a que se retire o a que pagara un canon locativo. Eso fue a raíz de sus declaraciones de que no iba a retirarse del lugar”.



En tanto, sobre la relación entre la ex modelo y el Pocho, Gallego dijo en una entrevista en LAM: “Él siguió acompañándola económicamente durante un tiempo, pero luego se quiebra, ella se instala en el departamento e inicia un juicio por 15 millones de dólares contra Ezequiel. Ella salió beneficiada de esta relación. Ella merecía un reconocimiento por su acompañamiento, Ezequiel lo vio así y por eso le dio lo que le dio”.



Al ver los dichos de la abogada en televisión, Screpante publicó una historia en las redes sociales: “Acá está la prueba que no recibí ningún revés judicial, solo fue una audiencia de mero trámite, en la cual no acepté la absurda propuesta de la otra parte. Por lo cual la causa pasa a abrir prueba”. Luego de esa publicación en Instagram, se supo que Screpante lloró delante de la jueza y acusó a las abogadas de su ex pareja de maltrato. Esta historia recién comienza. Y tendrá mucho dinero de por medio.