Palabra de Samanta: aseguró que no es pastelera profesional y habló del fraude en la final de Bake off

Después de haber sido descalificada de Bake Off, este miércoles Samanta Casais decidió romper el silencio en Intrusos, y allí aprovechó el espacio para defenderse y dejar bien en claro que no es pastelera profesional. "En gastronomía trabajé en cocina, no en pastelería", aseguró.

Samanta Casais explicó que no hizo trampa en Bake off.

Según contó la ex participante, cuando la gente empezó a decir en las redes sociales que ella había trabajado en su propio emprendimiento gastronómico, y que además había salido en televisión, la producción de Telefe la llamó para preguntarle si era cierto todo lo que se decía.

"Pudieron comprobar todo rápidamente. Analizaron toda la situación, revieron todo y el viernes (de la semana pasada) se comunicaron conmigo y me contaron su decisión de darlo como ganador a Damián Basile. Me pareció correcto, porque si en el contrato infrinjo las leyes del certamen, está bien", explicó.

En este sentido, aclaró que fue descalificada por un error en su declaración jurada, ya que omitió contar algunas cosas, aunque a pesar de eso pudo demostrar que no es pastelera profesional.

"Pude probarlo, a pesar de que en las redes se dijo cualquier cosa. Siempre competí de una manera leal y nunca tuve ventajas sobre nadie. Creo que todos estuvimos en el mismo nivel", se sinceró.

Sobre la declaración jurada que llenó, comentó que uno de los requisitos para poder participar del certamen era no ser pastelero profesional y que el otro punto a cumplir era que la pastelería o panadería no podía ser el sustento económico de la persona.

Sin embargo, Casais cometió dos errores: por un lado aseguró que nunca había trabajado en algo relacionado a la gastronomía, y por el otro dijo que tampoco había aparecido en televisión, cuando en realidad salió en un programa de C5N en el que mostraba cómo hacer huevos de pascua.

Casais dijo que no es pastelera profesional.

"No trabajé en la tele pero fui dos veces de invitada y nadie me pagó. Y en gastronomía trabajé en cocina pero no en pastelería. En Café San Juan yo hacía las entradas, pelaba papas, limpiaba la cocina, nada que ver con pastelería. Yo creo que lo que salió en redes sociales me perjudicó, investigaron y vieron este error que es una cuestión contractual", se justificó.

Respecto al mal momento que vivió cuando la atacaron tanto en redes, la pastelera dijo que se refugió en su novio, quien la ayudó a salir a flote, porque estuvo muy triste durante varios días.

De todos modos, Casais rescató que el certamen fue muy hermoso y que gracias a esa experiencia pudo conocer a mucha gente maravillosa, y que con ese recuerdo quiere quedarse.

La participante dice que se equivocó al completar la declaración jurada.

Sobre la final del domingo, en la que Damián Basile se consagró como ganador, Samanta explicó que quiso presentarse para hacer su descargo porque "tiene la frente bien alta", y porque tampoco tiene nada que ocultar.

"Decidí ir porque me apreció lo correcto y honesto. Somos humanos y comentemos errores. Ese día, en la grabación, no sentí que me humillaran. Simplemente cometí un error y se tomó una decisión. Me parece bien y estoy entera", aseguró.