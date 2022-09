¿Palazo para Vicuña? La "China" enumeró los motivos por los cuales Rusher la enamoró

Pocas días después de que Benjamín Vicuña confirmara su separación de la empresaria Eli Sulichín, Eugenia "la China" Suárez sorprendió al compartir una profunda y detallada reflexión sobre su relación con Rusherking; en la que volcó los motivos por los cuales se enamoró del cantante de trap. El texto con el que intentó callar los rumores de crisis con el músico y los, ¿palitos al chileno?

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él (Sic). Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles", arrancó la actriz, en un posteo de Instagram que acompañó con videos de su novio sobre el escenario.

El listado de los motivos por los cuales Rusherking logró robarle el corazón, después de su fallida y fugaz relación con un empresario español, continuó: "Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional".

Cabe recordar que uno de los últimos cruces públicos entre la "China" y Vicuña tuvo lugar en mayo de este año, después de que Yanina Latorre la cuestionara en su rol como madre cuando se conocieron imágenes de ella junto a Rusherking a la salida de un hotel top. En ese momento, la actriz no sólo le inició acciones legales a la panelista televisiva, sino que hizo un duro descargo en el que dejó mal parado a Vicuña y lo acusó de no pasar suficiente tiempo con sus hijos menores: Magnolia y Amancio.

"Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más", disparó desde Twitter, lo que valió que el diálogo con Vicuña, que hasta entonces pendía de un hilo, se cortara por completo y quedara en manos de sus respectivos abogados.

Después de destacar que su actual novio sí la valora profesionalmente y en su rol de madre, la "China" prosiguió: "Me enamoré porque sabe acompañar; porque maneja kilómetros o se toma cuantos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos, nunca, nunca".

Por último, Eugenia le dedicó el cierre del posteo a Rusher, con un mensaje dirigido directamente para él: "Hoy te admiro y quiero más que ayer; y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siendo cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo (del escenario)".