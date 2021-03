Palito Ortega cumple 80 años: amores, hitos y escándalos políticos del ídolo de la música

Hoy Ramón Palito Ortega celebra 80 años. En realidad, había nacido el 28 de febrero de 1941, en Lules, Tucumán. Pero su familia no pudo dejar el ingenio Mercedes, donde vivían. Su padre trabajaba como zafrero y los derechos laborales no existían. Así que anotaron su nacimiento varios días después, cuando los patrones les dieron permiso. Era el segundo de los siete hermanos que tuvieron Juan y Tomasa, que unos años más tarde se marchó para nunca más volver. En medio de la pobreza y aunque era un nene de cinco años, Ramón entendió que tenía que ayudar en casa. La realidad, brutal e injusta, lo hizo madurar de golpe. Un momento doloroso para cualquier niño. Trabajó de lustrabotas, repartidor de diarios, vendedor ambulante, bicicletero y lustrador de tumbas. A los 14 años, le pidió permiso a su padre y partió a Buenos Aires. Su sueño era convertirse en una estrella de la música. Y con los años, lo haría realidad.

Los inicios en Buenos Aires

Durante el viaje en tren desde Tucumán a Capital Federal, en la cabeza de Ramón sonaba una frase que le dijo su padre: “No quiero que haga nada que luego me obligue a ir con la cabeza gacha”. Cuando llegó a Retiro, caminó por las calles de la ciudad. Aún recuerda que todo le parecía “gigante y ruidoso”. Esa misma noche consiguió trabajo como maestranza en la sede de un partido político sobre la calle Rodríguez Peña a cambio de una cama. Unas semanas más tarde, volvió al oficio de lustrabotas. Hasta que otro vendedor le dio un consejo: “Si querés que te escuchen, tenés que ir a la radio”. Empezó a vender café en las puertas de Canal 7 y recorría las radios. Tenía oído musical y se hizo conocido entre los artistas. Ellos le dieron sus primeras clases de música en la puerta de Maipú 555, el emblemático edificio donde hoy está Radio Nacional. Dino Ramos y Carlos Ginés le dieron oportunidades en radio y en orquestas. Después cantó rock y folclore. Dejó los termos con café para subirse a los escenarios de la escena musical nocturna en clubes, kermeses o donde fuera. Estaba listo para ser un artista.

El profesional

En 1957, su ídolo era Elvis Presley y ya tenía experiencia sobre los escenarios. Pero le faltaba. Aceptó un trabajo como plomo de la Bandita de Carlinhos. Mientras cargaba instrumentos en cada fiesta, Palito aceptó las clases de los músicos. Aprendió guitarra y batería. Al tiempo se lanzó como artista bajo el nombre de Nery Nelson. Recorrió el país y cantaba donde podía. Hasta que en 1962 firmó con la discográfica RCA. Compuso temas con Johnny Tedesco y grabó su primer disco. Ese mismo años, un directivo lo miro de pies a cabeza y le dijo: “Sos tan flaco que parecés un palito”. Casi de casualidad, había nacido el apodo con el que sería reconocido cuando fuera una celebridad: Palito.

El Club del Clan

Raúl Lavié, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, Nicky Jones y Chico Novarro eran las estrellas de El Club del Clan, el programa que batía récords de audiencia en Canal 13. Cuando Palito ingresó, el público lo adoró casi al instante. Su primer tema fue Despeinada, escrito por Novarro. Tuvo más hits. Un muchacho como yo, Bienvenido amor, Media novia, La felicidad y La sonrisa de mamá perduraron en el tiempo. Vendió millones de discos y ganó todos los premios a la música nacional. Cosechaba fanáticas por todo el país y hasta se había ganado el apodo de su ídolo: el Rey. Tuvo su primer romance con otra famosa: Marta González. Ya era una estrella. El salto al cine era casi una obligación.

El cine

Por esos años, las estrellas de la música se convertían casi de inmediato en actores. Por eso, Ortega filmó muchas películas. ¿Quiere casarse conmigo?, Un muchacho como yo, Fiebre de primavera o Viva la vida. En algunas pudo debutar como director. Uno de esos films sería determinante en su vida.

Evangelina

En 1966, durante la grabación de la película Mi primera novia, se conocieron Palito y Evangelina Salazar, una actriz con la que protagonizaba el film. Se enamoraron. El 27 de febrero de 1967 se casaron por civil. A los pocos días, hicieron su boda en la Abadía San Benito de Palermo. Una multitud los fue a saludar a la puerta. La televisión transmitió el casamiento en directo para todo el país. Palito y Evangelina eran la pareja del momento. Los adoraba todo el público. Ellos serían los fundadores del clan más importante de Argentina. Tuvieron seis hijos: Martín, Sebastián, Emanuel, Luis, Julieta y Rosario. Por supuesto, Evangelina abandonó su carrera. Prefirió ocuparse de la crianza de sus hijos y de apoyar al ídolo. Palito la iba a necesitar mucho.

Sinatra

Por décadas, Palito tuvo el sueño de producir un show de Frank Sinatra en Argentina. Lo Lograría. Pero a un costo muy alto. En agosto de 1981, La Voz realizó una serie de recitales en el Hotel Sheraton y en el Luna Park. Pero la crisis económica y la devaluación de más del 400 por ciento causada por la última dictadura militar era muy difícil de superar. El cambio del valor del dólar logró que Ortega multiplicara sus deudas de manera monumental. Para poder pagar los contratos por los shows de Sinatra, vendió propiedades. Casi en la quiebra, dejó el país y se instaló en Estados Unidos. Durante años, Miami fue su lugar predilecto para recuperarse económicamente. Fundó una productora musical y logró acomodar su bolsillo. Después de la idolatría en la música, Ramón quería probar otro tipo de gloria.

La política

A finales de los 80 volvió a Argentina. Y en 1991, se postuló como candidato a gobernador de Tucumán. Por supuesto, ganó. No la iba a pasar tan bien como en la música. Las críticas destruyeron su rol en el Poder Ejecutivo Provincial. Pero le tomó el gustito. En 1995 no pudo postularse para la reelección. Pero en 1999, se presentó como vicepresidente de la Nación en la fórmula con Eduardo Duhalde. Durante la campaña recorrió el país. En ese entonces, una figura popular como Palito le calzaba perfecto al Partido Justicialista, después de una década de pizza con champagne de la mano de Carlos Menem, que dejaba al país con altos índices de desempleo y cierre de fábricas. Finalmente, la formula Duhalde-Ortega perdió las elecciones frente a la Alianza, conformada por Fernando De La Rúa y Carlos Chacho Álvarez. Años después, Ortega estuvo involucrado en la causa de las coimas en el Senado y declaró en Comodoro Py. Antes había llorado durante una entrevista con Susana Giménez, mientras repetía que era inocente. Un tiempo después fue sobreseído por la Justicia.

Charly García

Tras esas experiencias en la política, Palito regresó a la música. Ocupó, otra vez, los roles de cantante, productor y compositor. Incluso volvió a los escenarios. Pero si hubo algo que lo marcó fue el momento en el que inició la recuperación de Charly García. Durante décadas, García estaba sumergido en las adicciones al alcohol y las drogas. Los escándalos era moneda corriente y nadie parecía poder ayudarlo. Hasta que apareció Ortega. “Un día me internaron. Me vino a buscar Ramón y era la última persona en el mundo que pensaba que iba a hacer eso. Me dio un hogar, un estudio y una familia. La luchó como un loco”, contó Charly durante una entrevista. Y finalizó: “Me salvó la vida. Es un tipo increíble. Yo no salí de ningún infierno. Yo fui víctima de la ignorancia y el prejuicio de los que estaban cerca de mío, y no era esa la manera”. Hoy Palito vive con su mujer y pasa sus días en su estudio de grabación. El cariño de su público sigue inalterable. Su amor por la música también.