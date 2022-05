Paloma Fort habló sobre la muerte de Gustavo Martínez y abrió un interrogante: "¿Qué pasó esa noche?"

Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, falleció el 16 de febrero al caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano. Su muerte generó un fuerte conflicto entre los Fort y el entorno del personal trainer a partir de los feroces posteos que hizo Felipe Fort en contra de su tutor: “Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados", resaltó.

Al ver el gran revuelo que armó, el hijo de Ricardo Fort decidió borrar estos mensajes minutos después. Pero con el tema perdiéndose en el olvido, la que volvió a encender la mecha al referirse a la muerte del tutor de los hijos de Ricardo Fort fue Paloma Fort, la hija de la astróloga Aschira, quien afirma que el mediático empresario chocolatero es su hermano, no su tío, y que su verdadero padre fue Carlos Fort.

En diálogo con Mitre Live sostuvo que le generó un gran dolor lo que le ocurrió al personal trainer. “Me duele mucho lo que pasó, pero sé como es mi familia y todo se tapa. Lamentablemente, yo no creo que se vaya a llegar a mucho con lo que haya pasado con Gustavo porque siempre se van a topar con paredes y puertas cerradas. La familia siempre se las ingenia para tapar y eso es muy triste porque Gustavo no se merecía terminar así de esta forma”, disparó, sin filtro.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A su vez, sostuvo que le pareció muy "triste, injusto y doloroso" la forma en que transcurrieron los hechos. "Es un tema muy delicado y yo no sé si mi familia tiene que ver o no con la muerte de Gustavo directa o indirectamente, pero se decía que él estaba muy deprimido porque los chicos cumplían 18 años y a él se le terminaba estar con ellos. Para él era importante seguir estando con ellos pero sabía que desde la familia Fort no se lo iban a permitir”, agregó.

Puntualmente sobre la decisión que tomó Gustavo de quitarse la vida al arrojarse de un piso 21, al tiempo que se dio a conocer que estaba atravesando una fuerte depresión y que padecía Alzheimer, Paloma no dudó en preguntarse si el personal trainer se suicidó sin más o, de lo contrario, dejó una carta explicando las razones por las que tomó tan drástica decisión. “Fueron varias cosas las que seguramente lo llevaron a tomar esa decisión. No me llamaría la atención que haya una carta, no creo que se haya matado sin haber dejado un por qué, dónde está la carta, quién la tiene y qué pasó esa noche. Eso dudo que se sepa en algún momento y es terrible. La verdad muy triste, yo nunca hablé de esto, es la primera vez”, opinó.

Y continuó: “Fue un balde de agua fría enterarme de la muerte de Gustavo Martínez y no me lo podía creer. Nos pasó a casi todos igual, digo casi todos porque es obvio que en algunas personas no les pasó, pero no voy a dar nombres. Me pareció terrible sobre todo en la forma que él decidió irse. Debe haber estado con una depresión y tristeza terribles, además sigo pensando que no merecía irse así. Cuando falleció Ricardo, me quise comunicar con Gustavo y le mandé un WhatsApp, le dije quién era, leyó el mensaje y nunca me contestó. Y una persona me dijo que lo leyó, que le hubiera gustado conocerme pero que no se animaba. No se atrevía porque tenía miedo de lo que podían llegar a decir o a hacer si tenía contacto conmigo".

De acuerdo con la versión de Paloma, el deseo de conocer a los hijos de Ricardo se volvió una "misión imposible" tras el fallecimiento del mediático. "Creo que me dolió más por eso, me hubiese gustado conocerlo. Vos pensá que había amenazas, la familia lo tenía muy apretado y había que tener cuidado con quién hablaba y se limitaba realmente a lo que había prometido. La familia Fort después de la muerte de Gustavo me pareció terrible, deja mucho que desear por parte de todos. Es que no hay palabras. Han tomado una posición muy triste, y Gustavo no se merecía eso después de todos los años”, concluyó.