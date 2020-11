Palta-Gate a la pantalla grande: el polémico proyecto de la "China" y Benjamín Vicuña

Parece chiste, pero no lo es. Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña volverán a trabajar juntos en una producción después de haber protagonizado “Argentina Tierra de Amor y Venganza” (ATAV) pero el proyecto se centrará en las infidelidades de la pareja. Es decir que ellos serán los protagonistas de un “Palta-Gate” en la ficción.

Cabe recordar que la China y Vicuña protagonizaron un romance clandestino cuando este último todavía seguía casado con la modelo Carolina “Pampita” Ardohain. El amor surgió cuando sea encontraban filmando la película “El hilo rojo”. Una determinado día, Pampita decidió ir a visitar a su marido al set de filmaciones y cuando entró al trailer de Vicuña sólo atinó a decir que “había olor a sexo”.

La bronca entre Pampita y Vicuña sigue hasta el día de hoy. El 28 de octubre de 2015 BigBang consiguió en exclusivo unos audios que demostraban que Pampita y el chileno no estaban pasando por su mejor momento. "Te acompañé 10 años, ¿un mes no me pudiste respetar?, ¿un mes no podías esperar?", le planteó la modelo al chileno a gritos. Y continuó: "No sé quién es, ya tenés tantas amantes que ya me perdí. Porque tienen la mejor piel del mundo te cog... a la mina en el auto, no sé ya ni quien es”.

Pero volviendo a la nueva película de ambos, Vicuña ya regresó a Buenos Aires para comenzar con las grabaciones del proyecto que dirigirá Ana Katz. Según contó Maite Peñoñori en Los Ángeles en la Mañana (LAM), ellos serán amantes y el personaje de Carla Peterson será su psicóloga. "No son en realidad pareja, son amantes muy fogosos, los dos están casados por su lado. La terapeuta va a ser Carla Peterson, y ella va a intentar por todos los medios terminar con esta pareja de amantes", explicó.

En ese momento, Yanina Latorre intervino para ironizar sobre lo que consideró ciertos paralelismos de la ficción con la realidad en la vida de los actores. "Igual, mirá cómo juegan con la vida de ellos real, después dicen que no quieren ser mediáticos. Justo ellos dos, amantes, que estaban casados. Después, cuando le preguntás a Vicuña o a ella se enojan, se calientan. Por mí que hagan lo que quieran, pero son mediáticos", apuntó la panelista en alusión Palta-Gate.

El equipo de LAM también habló de la relación íntima que mantendrían a día de hoy Vicuña y la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. Sobre ello, Latorre aportó detalles: "Él está muerto con ella. Tienen un vínculo hermoso. Hay una pasión en esa cama", apuntó.

En una entrevista radial, Vicuña había adelantado de qué iría la historia. “Es actualidad pura y dura, estamos felices no solo nosotros, porque todos tenemos el deseo de volver a trabajar. Con la pandemia nos dimos cuenta de muchas cosas, y una de ellas lo prioritario que son las ficciones en nuestra vida”, comentó, para luego contar qué siente al trabajar nuevamente con Suárez.



"Es reencontrarme con lo primero que nos unió que fue la ficción, la actuación, el amor por este oficio, la risa, el compañerismo, se pasa muchas horas en esto, lo he dicho muchas veces pero la China me parece una excelente actriz, hemos tenido la posibilidad de trabajar en Argentina, en Colombia, en diferentes proyectos, somos buenos compañeros", analizó.