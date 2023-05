Palta, la manta de Nepal y "olor a sexo": a la China le hicieron un chiste con el "motorhome" y se indignó

Un 6 de junio del 2015, Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña sorprendían al mundo de la farándula con una mega fiesta en el hotel Four Seasons por su décimo aniversario. Pero la postal de la familia perfecta tardó sólo cuatro meses en derrumbarse por completo .“Tenés tantas amantes que ya me perdí”, fue una de las fuertes frases que disparó la modelo en medio de una acalorada discusión en el living de su casa. “Te acompañé diez años, ¿un mes no me pudiste respetar? ¿un mes no podías esperar?”, fue otro de los cuestionamientos que le puso fecha clara a la separación final que incluyó de todo en septiembre de 2015.

Aquel escándalo quedó grabado a fuego en la retina de todos: una palta, una manta amarilla de Nepal y el característico motorhome que funcionó de escenario para que el actor le fuera infiel a la modelo con Eugenia "La China" Suárez. Pero si bien de aquella polémica ya pasaron casi 8 años, sus protagonistas no se pueden despegar de lo ocurrido hasta el punto de que siguen siendo víctimas de las crueles bromas de sus seguidores.

Un claro ejemplo de eso fue la China, a la cual le hicieron un chiste que no le gustó en lo absoluto durante uno de sus vivos en Instagram. Tras una extensa jornada de rodaje, se conectó a sus redes sociales durante la madrugada y un comentario provocó que revoleara los ojitos con cierta frustración y enojo. “Te gustan los motorhome, parece”, leyó la actriz con tono burlón al ver pasar el mensaje que leyó en los comentarios en vivo.

Ácida, respondió: “Me encantan”. Luego, se mordió los labios y aseguró: “Son chistes muy vintage”. Para mediados de octubre del 2015, Vicuña ya había abandonado la casona familiar del barrio de Nuñez, ubicada sobre la calle Mendoza, que compartía con Pampita para instalarse solo en el exclusivo Vilas Club. Tras la exposición de aquellos brutales audios, ambos pidieron respeto por su intimidad y, a su manera, daban a entender que intentaban “pelear por la relación” para poder superar la crisis. Pero en la intimidad, Vicuña ya le reconocía a sus íntimos que todo se había terminado.

Pero no sólo los ojos de la prensa estaban puestos en los movimientos de la pareja para dar cuenta de una eventual reconciliación. Desconfiada, “Pampita” comenzó a sospechar del vínculo entre el padre de sus hijos y su por entonces compañera de elenco, la “China”. El run run del affaire entre los protagonistas del filme “El hilo rojo” corrió rápido en la farándula y confirmó las sospechas de la modelo.

Según el entorno de la modelo, una productora del filme le advirtió a “Pampita” sobre la situación y le dio un dato preciso: aquella madrugada del viernes 11 de diciembre, ambos se encontraban muy acaramelados en el motorhome del filme dado que se encontraban grabando escenas exteriores en la Costanera. Y la modelo, que había salido con amigas a un boliche de la zona, se quiso sacar las dudas.

Pero, lejos de preservar la intimidad, los detalles no quedarían ahí: “Había olor a sexo y transpiración. Un calor infernal, un asco. Estaban solos y le dirigí la palabra un momento. La miré sarcástica y le dije a Benja: ‘¿Esta es la put… de turno’?”. La postal con la que se encontró la modelo fue clara. “Benja estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas”. Y, en su descargo mediático, “Pampita” sumó otro detalle, que echaría por tierra la coartada que la “China” intentó establecer sólo tres días después en Intrusos: “No había nadie más. Sólo nosotros tres”.

Vicuña salió al cruce de inmediato. “Estoy separado y no me parece apropiado hablar de mi vida privada ni de personas involucradas que no están aquí a través de una revista, pero sí voy a aclarar algo específico, porque esto pasó en mi lugar de trabajo, en medio de mis compañeros y mi equipo”, anticipó, y remató: “Toda esa situación es falsa y no encuentro justificación a que se digan mentiras. Ese era un lugar de descanso común y claramente en ese momento éramos dos compañeros de trabajo que estábamos en un intermedio a metros de distancia”.

Pero la madre de sus hijos no se la dejó pasar y redobló la apuesta. sólo dos días antes del escándalo, sino que además sumó otro detalle: “Esa mañana habíamos ido a terapia de pareja”. Sólo tres días después de que “Pampita” la acusara de “rompehogares”, la “China” decidió hacer su descargo público y por primera vez protagonizó un móvil en el programa “Intrusos”.

Allí, la ex “Casi Ángeles” no sólo desestimó todos los dichos de la modelo, sino que además se encargó de denunciarla por violencia. “Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos, estaba la productora, Benjamín, estaba yo recostada con una manta amarilla que traje de Nepal y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que puedo decir es que fui agredida física y verbalmente”, relató.

Las dudas no tardaron en llegar, en especial después de que la actriz se negó a jurar por su hija (Rufina, tres años) que estaba diciendo la verdad y luego se pisó: “No voy a jurar por mi hija porque no la quiero meter en esto. Con Benjamín no estoy de novia… todavía”. El fallido no pasó inadvertido por nadie. “Muchas veces he sido soberbia, pedante, con la prensa, porque es mi personalidad. Soy auténtica y no miento. Pero esta vez no tengo nada que ver, no tengo por qué estar viviendo esto, no me lo merezco. No estaría con esta impunidad acá diciendo las cosas si no fueran así. Estaría escondida en mi casa, sin hablar. Pero no voy a dejar que se digan mentiras de mí, porque no es verdad”, se justificó.

Pese a que invirtió mucho tiempo en desacreditar la versión de la modelo, meses después confirmó: “Estoy muy tranquila porque me enamoré de un hombre separado”, aclaró de inmediato y precisó: “Estaban separados desde septiembre”. La misma precisión fue el recurso de Vicuña para justificar el romance: “Yo estoy separado desde septiembre del año pasado. Estamos en marzo, tengo la oportunidad y necesidad de ser feliz, de rehacer mi vida”.