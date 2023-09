Pamela Sosa sufrió un ataque viral por su antigua defensa a Lotocki: "Era otra la verdad”

La muerte de Silvina Luna no sólo despertó el repudio generalizado contra Aníbal Lotocki, sino que también provocó que muchos famosos e internautas levantaran el dedo acusador contra aquellos que alguna vez osaron en defender al falso cirujano. Y entre los blancos de las críticas se destacó Pamela Sosa, quien además de ser una de las denunciantes del polémico médico, fue su pareja.

A su lado, la ex vedette pasó 8 largos años y en ese lapso de tiempo, se sometió a varias cirugías estéticas que, según denunció años después, le causaron gran daño a su salud. Recordemos en que 2022, el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires encontró a Lotocki penalmente responsable por las lesiones ocasionadas a Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y la propia Sosa.

La fiscalía había pedido 7 años y 9 meses de prisión y las querellas de las víctimas 9 años, pero el tribunal entendió que cuatro años era la pena ajustada. Lotocki causó lesiones en el cuerpo a Trenchi, Luna, Xipolitakis y Sosa con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Pero antes de eso, Pamela Sosa caminaba por los distintos programas de televisión defendiendo a quien era su pareja con uñas y dientes, y tratando de "mentirosas" a sus denunciantes, entre ellas Rocío Marengo o la propia Silvina Luna. De todas formas, esa etapa pertenece a su pasado, pero en las últimas horas, y a partir de la muerte de la ex Gran Hermano, muchos decidieron revolver en la basura y traer al recuerdo las férreas defensas de la ex vedette para con Lotocki.

Uno de los responsables, aunque no fue el único, fue Ángel de Brito, quien retuiteó un video de Sosa apoyando a Lotocki en Intrusos que subió la cuenta de su programa (El ejército de LAM). “Esto yo solo lo veo en la gente mediática, les juro que en la clínica nadie viene a hacer estas denuncias”, decía Sosa por aquel entonces y agregaba: “No te olvides de lo que te estoy diciendo hoy. Yo te aseguro que Silvina Luna no tiene ninguna forma de comprobar que esto es producto del metacril”.

Aquellas declaraciones se volvieron automáticamente virales y la ex vedette decidió salir a cruzar a sus detractores. “En ese momento yo confiaba en esa persona que era mi pareja, claro que confiaba. Es lo que yo sentía en ese momento, es lo mismo que me digas: ‘¿Te arrepentís de lo que hiciste el jueves?’. Y te diría que no, que el jueves fui a su casa a decirle todo lo que sentía”, aclaró en diálogo en A la tarde (América).

Y sentenció: “Vos te podrás arrepentir también de muchas cosas de tu pasado que en algún momento sentiste y que hoy te das cuenta que era otra la verdad. Yo fui al juicio, gané, fui parte de la demanda, logré junto con Burlando la inhabilitación de este hombre. Yo estoy en plena lucha”. Vale destacar Pamela Sosa fue denunciado por la defensa de Lotocki luego de que viralizara, en medio de un ataque de ira, su dirección en las redes sociales. Resulta que tras la muerte de Silvina Luna, se dirigió a la casa del médico y, entre lágrimas, gritó desde la vereda: “Forro hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara, da la cara, Lotocki. Vení acá, forro de mierda, vení a hablar conmigo. Lotocki, asesino de mierda".