Pampita apoyó a Thelma Fardin en la causa por violación contra Darthés: "Inspiró a un montón de mujeres"

Por estas horas, Thelma Fardin sueña con que se haga justicia. Tras su declaración en la causa por violación contra Juan Darthés, que buscó refugio en Brasil para no ir a la cárcel, la actriz recibió incontables muestras de apoyo. Una de ellas fue la de Carolina Ardohain quien salió a respaldarla públicamente.

En una entrevista, Pampita brindó su mirada sobre lo que sufrió Thelma durante estos años y afirmó: "Inspiró a un montón de mujeres a animarse (a denunciar). Eso es válido. Me parece que fue un quiebre también en la televisión, muchísimas figuras se animaron a contar que también le habían pasado cosas".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y afirmó, sobre la causa que se realiza de manera virtual entre Nicaragua, el país donde fue el abuso, Brasil, donde vive Darthés y Argentina: “Apoyo a Thelma en todo lo que suceda. Estamos todos esperando a que se haga Justicia. La Justicia va a determinar inocencia o culpabilidad".

Además, Pampita dio su mirada sobre la violencia machista y la necesidad de las mujeres a contar lo que vivieron más allá del tiempo transcurrido: "Incitamos a todas las mujeres a hacer la denuncia, no importa cuánto tiempo haya pasado, que puedan contarlo”.

Y agregó: “Son procesos personales larguísimos que tienen las mujeres abusadas y muchas veces se llevan el secreto a la tumba. Siempre en mi programa estamos incitando a que lo puedan hablar, o de alguna manera puedan sanar esas heridas".

A tres años de su denuncia contra Darthés por violación, Fardín declaró este martes por más de cuatro horas en una videoconferencia en el proceso que se lleva a cabo contra el actor en Brasil, donde permanecía desde diciembre de 2018.

El martes, tras su declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Thelma afirmó en conferencia: "Estoy muy cansada, muy contenta y orgullosa de que hayamos podido, no solo yo sino todas, llegar hasta acá y agradecida de haber sido escuchada en la Justicia".

Y siguió sobre sus sentimientos después de tres años de su denuncia pública: "Ya pasó. Todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo que yo podía hacer, lo hice. Hoy vine y me saqué esta mochila que se la dejo a la Justicia, quiero tener confianza en la Justicia".

A tres años de la denuncia en Actrices Argentinas, el caso está bajo estricto secreto de sumario al punto que la audiencia que se realizó en la sala 7 de la justicia federal criminal de San Pablo, en la región central de la ciudad, no fue pública, sino limitada apenas a la defensa, a Darthés, a la querella y a la acusación. El actor no declaró.



De acuerdo con Raquel Hermida Leyenda, abogada de Calu Rivero y Anita Co, que acusaron al actor, Darthés actuó de la misma manera con Rivero, Co. y Fardin. "A las tres les dijo lo mismo: ´Mira cómo me ponés´. También tenía como costumbre desnudarse y mostrar sus genitales. Incluso las tres hacen una descripción exacta de los genitales de Darthés. El abusador hace eso normalmente. Natalia Juncos -quien también denunció haber sido acosada sexualmente por el actor- habló y lo importante a tener en cuenta es que ninguna de estas actrices se conocía entre sí y las cuatro contaron lo mismo. No se conocían, dijeron las mismas palabras y contaron los mismo. La realidad es que todas se quejaron y denunciaron a Darthés de la misma manera".